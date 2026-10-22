W głosowaniu nad całością projektu 213 posłów opowiedziało się za przyjęciem nowelizacji ustawy, 215 było przeciw.

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Kto jak głosował

Wyniki głosowania ws. projektu nowelizacji Kodeksu wyborczego zakładającego zniesienie dwukadencyjności władz samorządowych Foto: Sejm

PSL forsuje zniesienie dwukadencyjności. W przypadku jej utrzymania ma plany wobec parlamentarzystów

Projekt zniesienia dwukadencyjności w samorządach przygotowało PSL. Obowiązujące przepisy wprowadził w 2018 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z nimi wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mogą sprawować urząd maksymalnie przez dwie pięcioletnie kadencje. Ludowcy argumentują, że o tym, kto kieruje gminą, powinni decydować mieszkańcy, a limit ogranicza ich prawo do ponownego wyboru dotychczasowego, często sprawdzonego włodarza.

Sprawa stała się również przedmiotem sporu politycznego. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jeśli nie uda się znieść dwukadencyjności samorządowców, jego ugrupowanie wystąpi z propozycją wprowadzenia analogicznego ograniczenia dla posłów i senatorów. Jak argumentował, parlamentarzyści nie powinni wymagać od innych ograniczeń, których sami nie chcą przyjąć. Zastrzegł przy tym, że nie chodzi o szantaż, lecz o zasadę równego traktowania. Wprowadzenie limitu kadencji parlamentarzystów wymagałoby jednak zmiany Konstytucji.

Przeciwnicy zniesienia dwukadencyjności wskazują, że ograniczenie ma zapobiegać utrwalaniu lokalnych układów i nadmiernej koncentracji władzy. Zwolennicy zmian podkreślają natomiast, że limit pozbawia wyborców możliwości ponownego poparcia samorządowca, który cieszy się ich zaufaniem.