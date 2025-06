W nadchodzącym tygodniu klub parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego chce przedstawić projekt ustawy zakładający zniesienie ograniczenia liczby kadencji dla osób sprawujących funkcje wykonawcze w samorządach – wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Inicjatywa została ogłoszona w sobotę podczas zjazdu wojewódzkiego PSL, który odbył się w Krakowie.

Reklama

Według przedstawicieli ugrupowania projekt ten ma przywrócić pełną samodzielność wspólnotom lokalnym w zakresie wyboru władz. Postulat odejścia od kadencyjności argumentowany jest przekonaniem, że to mieszkańcy – w ramach demokratycznych wyborów – powinni decydować, kto sprawuje władzę w ich gminie. Jako przykład wskazywana jest sytuacja w Zabrzu, gdzie dotychczasowa prezydent została odwołana w referendum, co – zdaniem polityków PSL – pokazuje, że społeczności lokalne potrafią same egzekwować odpowiedzialność swoich przedstawicieli.

Wraca temat dwukadencyjności. Czy wójt może rządzić wiecznie?

Temat ograniczenia liczby kadencji dla władz samorządowych wraca regularnie. W ubiegłym roku wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, podczas IV Forum Miasteczek Polskich, zasugerował powrót do wcześniejszych zasad, postulując zniesienie obowiązującego obecnie limitu dwóch kadencji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Jego zdaniem decyzje dotyczące lokalnych liderów powinny należeć do mieszkańców wspólnot samorządowych, a nie być narzucane ustawowo.

Obecne przepisy wprowadzono w 2018 roku przez rząd PiS. Wtedy też kadencję organów samorządowych wydłużono z czterech do pięciu lat, jednocześnie ustanawiając limit dwóch kolejnych kadencji dla osób pełniących funkcje wykonawcze w samorządzie. Od początku budziło to kontrowersje, a opinie na ten temat różniły się nawet wśród opozycji.