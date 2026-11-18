Mam taką teorię, niepopartą badaniami, że część frekwencji wyborczej z 2023 roku została wywołana przez atmosferę samego dnia głosowania – nieco przypominającą zabawę i karnawał.

Poza słynnym referendum – mającym zwiększyć frekwencję na korzyść rządzących – mobilizację wyborczą mógł też wywołać opór wówczas rządzących przed dokonaniem tak zwanej korekty demograficznej. Korekta ta dotyczy aktualizacji liczby mandatów przypadających na poszczególne okręgi wyborcze adekwatnie do liczby zamieszkującej je ludności posiadającej prawa wyborcze. Ma to znaczenie dla uznania przez wyborców i wyborczynie, że ich głosy tak samo się liczą, jak głosy innych wyborców w kraju. I mają taką samą siłę. Stanowi realizację konstytucyjnej wartości, jaką jest równość wyborów do Sejmu (art. 96).