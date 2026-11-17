W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Problemy z praworządnością obniżają wiarygodność ekonomiczną Polski

Wiarygodność ekonomiczna Polski była w zeszłym roku nieznacznie niższa niż rok wcześniej i wyraźnie niższa niż przed dekadą – wynika z piątej edycji Indeksu wiarygodności ekonomicznej Polski przygotowanego przez grupę naukowców kierowaną przez prof. Jerzego Hausnera. Raport analizuje osiem obszarów, w tym praworządność, swobodę działalności gospodarczej oraz wiarygodność finansów publicznych.

Wynik Polski na tle regionu nie napawa optymizmem. Wyższą wiarygodnością ekonomiczną od naszego kraju mogą pochwalić się niemal wszystkie państwa regionu, z wyjątkiem Węgier oraz Rumunii mierzącej się z kryzysem.

Prof. Jerzy Hausner oraz eksperci komentujący raport wskazują, że polskiej wiarygodności szczególnie ciąży kwestia praworządności. Spadek sprawności wymiaru sprawiedliwości i chaos związany z podważaniem statusu części sędziów sprawiają, że sądy nie są postrzegane jako gwarant bezpieczeństwa prawnego.

Jak wskazuje prof. Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, brak bezpieczeństwa prawnego działa jak ukryty podatek. Raport ponownie pokazuje więc znaczenie stabilnych i sprawnych instytucji dla wiarygodności ekonomicznej Polski.

Czytaj więcej Gospodarka Polska nadal ma kłopoty z wiarygodnością ekonomiczną Przywrócenie ładu instytucjonalnego jest niezbędne do konsolidacji finansów publicznych. Finanse publiczne i stan praworządności to dwie najpoważni...

USA odpowiadają na aferę wokół Nvidii i zaostrzają ograniczenia dotyczące chipów AI

Amerykańskie Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa ogłosiło w poniedziałek nowe ograniczenia w dostępie chińskich firm do zaawansowanych układów sztucznej inteligencji. Przepisy mają uniemożliwić chińskim przedsiębiorstwom zdalne wykorzystywanie chipów i serwerów zainstalowanych w centrach danych w krajach Azji Południowo-Wschodniej oraz w Brazylii.

Decyzja amerykańskiej administracji jest związana ze skandalem dotyczącym relacji byłego szefa Nvidii Jensena Huanga z Alice Huang, szefową firmy Megaspeed. Według amerykańskich służb firma miała nielegalnie udostępniać moce obliczeniowe chińskim przedsiębiorstwom, które wykorzystywały je m.in. do trenowania modeli sztucznej inteligencji.

Sprawa podzieliła również administrację Donalda Trumpa. Sekretarz skarbu Scott Bessent otwarcie zarzucił sekretarzowi handlu Howardowi Lutnickowi działanie na szkodę USA i blokowanie sankcji wobec firm, które nie stosują się do amerykańskich zaleceń.

Jednocześnie sprawa Jensena Huanga nadal wywołuje emocje w Stanach Zjednoczonych. Ponad 160 tys. osób podpisało petycję wzywającą do jego powrotu na stanowisko prezesa Nvidii. Kampanię „Stand with Jensen” poparł m.in. Elon Musk. Scott Bessent jest natomiast przeciwny powrotowi byłego szefa Nvidii i uważa, że zarząd powinien poszukać nowego prezesa spoza firmy.

Czytaj więcej Globalne Interesy Dolina Krzemowa chce powrotu Jensena Huanga do Nvidii Jensen Huang planuje powrócić na stanowisko prezesa koncernu Nvidia. Pomysł ten cieszy się dużym poparciem w Dolinie Krzemowej. Sekretarz skarbu Sc...

Starzenie się polskiego społeczeństwa przyspiesza

Proces starzenia się polskiego społeczeństwa będzie w najbliższych dekadach wyraźnie się nasilał. Według raportu przygotowanego przez Rządową Radę Ludnościową udział osób w wieku 65 lat i więcej w ludności Polski wynosił w 2024 roku 20,5 proc.

Do 2050 roku odsetek osób w wieku 65+ ma wzrosnąć do 29,1 proc. Oznacza to dalszą zmianę struktury demograficznej Polski i rosnący udział seniorów w całej populacji.

Zmiany demograficzne będą miały znaczenie również dla gospodarki, rynku pracy oraz systemu zabezpieczenia społecznego. Starzenie się społeczeństwa oznacza bowiem nie tylko większą liczbę osób w wieku emerytalnym, ale także konieczność dostosowania usług publicznych i rynku pracy do zmieniającej się struktury ludności.

Czytaj więcej Demografia Składka zdrowotna już nie wystarcza. Bo Polacy się starzeją W 2025 r. wartość refundacji świadczeń i leków dla osób, które ukończyły 60. rok życia, przekroczyła 100 mld zł i była o 25 mld zł wyższa niż dwa l...

EBC ostrzega przed zadłużeniem i ryzykiem związanym z AI

Sztuczna inteligencja i rosnące zadłużenie to dwa największe zagrożenia dla stabilności finansowej strefy euro – powiedział w poniedziałek wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego Boris Vujcic.

Jego zdaniem oba ryzyka mogą wzajemnie się wzmacniać. Inwestycje w AI kierują kapitał z rynku długu, co wywiera presję na wzrost rentowności obligacji. Z kolei rosnące zadłużenie państw strefy euro potęguje tę presję.

Vujcic ostrzegł również przed spadkiem wycen akcji spółek korzystających na boomie związanym ze sztuczną inteligencją. Taki scenariusz mógłby doprowadzić do destabilizacji sektora finansowego.

Ostrzeżenia EBC pojawiają się w czasie szybkiego rozwoju technologii AI i rosnących inwestycji w ten sektor. Bank centralny zwraca uwagę nie tylko na możliwości związane ze sztuczną inteligencją, ale również na ryzyka, jakie mogą pojawić się na rynkach finansowych.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.