Z tego artykułu dowiesz się: Jakie kluczowe postacie z ukraińskiej polityki i polskiego biznesu łączą siły w sektorze obronnym?

Jak znany polski inwestor giełdowy zmienia kierunek swojego portfela inwestycyjnego.

Jakie innowacyjne technologie, od dronów po systemy radarowe, znajdują się w orbicie zainteresowań Mychajło Fedorowa i Januarego Ciszewskiego?

Szczegóły na razie trzymane są w tajemnicy, ale z informacji zebranych przez „Rzeczpospolitą” wynika, że Mychajło Fedorow, były wicepremier i minister obrony Ukrainy, połączy siły ze znanym polskim inwestorem giełdowym – Januarym Ciszewskim. Oficjalna prezentacja projektu odbędzie się we wtorek. Co ciekawe, udział w niej ma wziąć lord Astor of Hever, były brytyjski wiceminister obrony.

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Fedorow i Ciszewski: drony, roboty i technologie dual-use

Z naszych ustaleń wynika, że Fedorow i Ciszewski mogą uruchomić nowe przedsięwzięcia w sektorze obronnym. Może chodzić o drony, roboty i rozwiązania dual-use. Dla 35-letniego byłego polityka, który przez lata odpowiadał za cyfryzację Ukrainy i budowę jej armii dronów, a w lipcu tego roku odszedł ze stanowiska ministra obrony, to jeden z pierwszych dużych kroków w sektorze prywatnym. Z kolei dla Januarego Ciszewskiego – jednego z najbardziej rozpoznawalnych inwestorów na warszawskim parkiecie – przedsięwzięcie stanowi element trwającej od roku przebudowy portfela w stronę technologii podwójnego zastosowania (dual-use) i obronności.

Zestawienie ostatnich komunikatów giełdowych JRH z doniesieniami z Ukrainy pozwala nakreślić prawdopodobny model współpracy. Zaledwie kilka dni temu JRH ASI poinformowało w raporcie bieżącym o podpisaniu umowy ramowej z nieujawnionym z nazwy ukraińskim producentem nowoczesnych systemów radarowych. Polski fundusz zobowiązał się do finansowania produkcji kolejnych partii urządzeń, które mają trafiać na rynek za pośrednictwem ukraińskiego partnera lub wspólnej spółki celowej. Szacowana wartość sprzedaży ma sięgać od 5 do 10 mln dol. miesięcznie. W czwartek z kolei JRH przekazało kolejny komunikat: strony podpisały aneks otwierający drogę do wejścia kapitałowego polskiej spółki bezpośrednio w strukturę ukraińskiego przedsiębiorstwa.

Mission Defense Partners. Nowa firma Fedorowa i drony przechwytujące Shahedy

Równolegle na Ukrainie głośno stało się o nowym biznesie samego Fedorowa. Według tamtejszych mediów branżowych były minister wraz z Pawłem Jelizarowem, twórcą wyspecjalizowanej jednostki dronowej Lasar’s Group, byłym zastępcą dowódcy Sił Powietrznych, który opuścił armię latem tego roku, powołał firmę Mission Defense Partners (MDP). Spółka opiera się na zapleczu inżynieryjnym liczącym około tysiąca specjalistów i pracuje nad tanimi pociskami przechwytującymi do zwalczania bezzałogowców typu Shahed, wykorzystującymi m.in. głowice radarowe. W ukraińskich publikacjach wskazywano, że trzeci wspólnik przedsięwzięcia pozostaje niejawny, a podmiot ma działać „w formule międzynarodowej, umożliwiającej pozyskiwanie zachodniego kapitału i eksport poza Ukrainę”.

Zbrojeniowy zwrot Januarego Ciszewskiego. Od fotowoltaiki do deeptechu

January Ciszewski przez lata był kojarzony z inwestycjami w branżę fotowoltaiczną (m.in. Columbus Energy) czy projekty z pogranicza gamingu i show-biznesu (jak Ekipa Holding). Ostatnio koncentruje się jednak na sektorze kosmicznym, AI i deeptechu. Buduje holding technologiczny Orbiteo, a w maju br. do tej struktury wniesiono aktywa wycenione na ponad 51 mln zł, w tym wrocławską spółkę satelitarną SatRev, producenta przemysłowych bezzałogowców Farada Group oraz firmy elektroniczne i laserowe.

Jak się dowiedzieliśmy, wtorkowe wydarzenie organizowane w Warszawie ma być okazją do prezentacji nowego międzynarodowego przedsięwzięcia z zakresu innowacyjnych technologii obronnych. Międzynarodowe ujęcie podkreśla obecność Johna Jacoba Astora, byłego parlamentarnego podsekretarza stanu w brytyjskim Ministerstwie Obrony (w latach 2010–2015). Lord Astor pełnił w ostatnich latach funkcję wysłannika handlowego premiera Wielkiej Brytanii w Omanie i doradzał w kwestiach współpracy wojskowej w regionie Zatoki Perskiej. Z kolei Mychajło Fedorow po dymisji w Kijowie został doradcą ministra obrony Włoch Guido Crosetto.

Fedorow i Palantir. Alex Karp pierwszym inwestorem

Poza tym warto wskazać także na bliskie związki byłego ukraińskiego polityka z Alexem Karpem, szefem Palantira. We wrześniu, gdy po odwołaniu ze stanowiska ministra obrony Ukrainy Fedorow ogłosił założenie własnej firmy rozwijającej technologie obronne, to właśnie Karp został jej pierwszym głównym inwestorem (co obaj przypieczętowali podczas spotkania w waszyngtońskim biurze Palantira). Ich znajomość trwa od dawna (współpracują ze sobą od około pięciu lat), ponieważ gdy Fedorow odpowiadał w ukraińskim rządzie za cyfryzację i innowacje, a później za resort obrony, blisko kooperował z Palantirem przy wdrażaniu oprogramowania wspierającego ukraińską armię i administrację w walce z Rosją.