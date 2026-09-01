Były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow
„Nowa firma będzie zbudowana na doświadczeniu Fedorowa w dziedzinie nowoczesnych technologii wojennych, a jej główną misją będzie wzmocnienie Ukrainy i rozwijanie technologii obronnych, które pomogą w budowie bezpiecznej przyszłości całego świata” – brzmi oświadczenie zespołu byłego ukraińskiego ministra, które przytacza agencja Reutera.
Alex Karp przekazał, że od pięciu lat współpracuje z Fedorowem, a Palantir dostarczył Ukrainie oprogramowanie wspierające ją w walce z Rosją. Dodał, że firma uruchamiana przez byłego ministra obrony Ukrainy i jego współpracowników będzie miała znaczenie dla całego świata.
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Mychajło Fedorow spotkał się z Karpem w Waszyngtonie. Polityk relacjonował w mediach społecznościowych, że od kilu dni rozmawia w stolicy USA również z innymi amerykańskimi inwestorami i przedsiębiorcami branży technologicznej.
35-letni Fedorow był ministrem obrony Ukrainy przez pół roku. Został zdymisjonowany w połowie lipca w atmosferze sporu politycznego z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, co wywołało również protesty społeczne.
Były szef Ministerstwa Obrony Ukrainy uważany jest za promotora nowych technologii w ukraińskich siłach zbrojnych, w tym szerokiego użycia bezzałogowców czy sztucznej inteligencji.
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Mychajło Fedorow po dymisji krytykował władze w Kijowie, zarzucając im m.in. nieefektywność, korupcję, klientelizm, co jego zdaniem przyczynia się do marnowania ukraińskiego potencjału wojskowego.
Po odejściu z rządu Fedorow zapowiadał, że planuje kilka własnych przedsięwzięć, w tym działania w przemyśle obronnym czy utworzenie think tanku.
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