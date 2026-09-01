Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy o instrumentach wspieranego podejmowania decyzji zakłada całkowite odejście od instytucji ubezwłasnowolnienia na rzecz podmiotowego wsparcia dopasowanego do indywidualnych potrzeb.

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„W tej zmianie chodzi o to, żeby przejść od zastępowania ludzi w ich decyzjach do wspierania ich w samodzielnym decydowaniu z zachowaniem maksymalnej możliwej autonomii. To ważny krok do stworzenia lepszego, bardziej otwartego na wszystkich i sprawiedliwego społeczeństwa” – podkreślił cytowany w komunikacie MS wiceminister Arkadiusz Myrcha, który odpowiadał za realizację projektu nowych przepisów.

MS podkreśliło, że symbolicznym otwarciem szerokiej dyskusji na temat zmian będzie sejmowe wysłuchanie publiczne 2 września, gromadzące ekspertów, środowiska prawnicze oraz reprezentantów osób z niepełnosprawnościami. O przeprowadzeniu wysłuchania publicznego zdecydowały na łączonym posiedzeniu komisje: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

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Asystent prawny, kurator wspierający, kurator reprezentujący oraz pełnomocnik rejestrowany

Reforma opracowana przez resort ma wprowadzić kompleksowy, podmiotowy system wsparcia dopasowanego do indywidualnych potrzeb. W tym celu zaprojektowane zostały nowe instrumenty: asystent prawny, kurator wspierający, kurator reprezentujący oraz pełnomocnik rejestrowany.

Asystent prawny ma być oparty na dobrowolnym, pisemnym porozumieniu między osobą potrzebującą pomocy a wybranym asystentem. Ma pomagać zrozumieć przepisy prawa, umowy i dokumenty urzędowe oraz towarzyszyć wspieranemu podczas wizyt w urzędach czy u lekarza. Nie będzie on podejmować żadnych decyzji za osobę wspieraną ani działać w jej imieniu.

Kurator wspierający ma być ustanawiany przez sąd na czas określony (co do zasady do pięciu lat) w sytuacjach potrzeby faktycznego wsparcia w prowadzeniu przez osobę wspieraną jej własnych spraw. Resort podkreślił, że jego działanie będzie analogiczne do asystenta – ma pomagać w procesie decyzyjnym, bez prawa do reprezentowania czy składania oświadczeń woli.

Kurator reprezentujący będzie natomiast ustanawiany przez sąd w sytuacjach, gdy osoba, pomimo wsparcia, nie jest w stanie samodzielnie dokonywać określonych czynności prawnych. Zakres udzielanego przez niego wsparcia będzie – zgodnie z projektem – każdorazowo określany przez sąd i będzie mógł obejmować pojedynczą sprawę lub szerszy zakres spraw osobistych i majątkowych.

Pełnomocnik rejestrowany ma być ustanawianą u notariusza i samodzielnie wyznaczoną zaufaną osobą, która podejmie się reprezentowania spraw osobistych, majątkowych, zdrowotnych i urzędowych obywatela na wypadek ewentualnej utraty zdolności decyzyjnej w przyszłości.

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Powstanie Centralny Rejestr Pełnomocnictw

Ponadto projekt wprowadzi system mechanizmów ochronnych zapobiegających nadużyciom. Kuratorzy będą ustanawiani czasowo, standardowo na okres do 5 lat, a wyjątkowo do 10 lat w stanach zdrowotnych nierokujących poprawy. Sąd przeprowadzi później ponowną ocenę sytuacji. Kurator reprezentujący, jak i umocowany pełnomocnik rejestrowany będą podlegali nadzorowi sądu i będą zobowiązani do uzyskiwania zezwolenia sądu nadzorującego na dokonywanie najistotniejszych czynności w imieniu osoby wspieranej. Ponadto każde postanowienie sądu będzie mogło zostać zaskarżone, a wydanie decyzji poprzedzone będzie opiniami specjalistów.

Powstanie również Centralny Rejestr Pełnomocnictw, czyli baza danych, która ułatwi bankom, urzędom czy sądom weryfikację umocowań pełnomocnika rejestrowanego.

Resort podkreślił, że ubezwłasnowolnienie, które funkcjonuje w polskim prawie od 1964 r., zostało wprowadzone, aby pomagać osobom, które wskutek zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej lub uzależnienia nie są w stanie same decydować o sobie i swoich sprawach. Dodał, że rozwiązanie to budzi jednak wiele sprzeciwów, a krytycy wskazują, że zamiast wspierać samodzielność danej osoby, po prostu odbiera jej prawa i nakazuje decydować za nią innym.