W zeszłym roku Polska przeznaczyła na projekty związane ze środowiskiem i gospodarką wodną rekordowe 22,9 mld zł, czyli o 4,2 mld zł więcej niż rok wcześniej. W skali całej gospodarki ekologia ma jednak coraz niższy priorytet. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 0,58 proc. PKB wydane na ekoprojekty w 2025 r. to drugi najsłabszy wynik od siedmiu lat.

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Wydatki na inwestycje środowiskowe w Polsce wg GUS

2017 – 8,9 mld zł (0,44 proc. PKB)

2018 – 12,9 mld zł (0,61 proc. PKB)

2019 – 15,6 mld zł (0,69 proc. PKB)

2020 – 14,1 mld zł (0,60 proc. PKB)

2021 – 15,7 mld zł (0,59 proc. PKB)

2022 – 17,9 mld zł (0,58 proc. PKB)

2023 – 22,5 mld zł (0,66 proc. PKB)

2024 – 18,7 mld zł (0,52 proc. PKB)

Cieszyć może natomiast ogólna tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o kwoty nominalne przeznaczane na zieloną infrastrukturę. W porównaniu z 2017 r. wydatki na ten cel wzrosły ponad 2,5-krotnie.

Inwestują głównie firmy i samorządy

Raport GUS dotyczący 2025 r. dzieli projekty poprawiające warunki życia na dwie kategorie: ochronę środowiska oraz gospodarkę wodną. Wydatki na inwestycje związane z ochroną środowiska wzrosły w 2025 r. o 20 proc. względem poprzedniego roku i wyniosły 18,1 mld zł. Oznacza to nie tylko wzrost nominalny o 3 mld zł, ale też wzrost w relacji do PKB – z 0,42 proc. do 0,46 proc.

Z kolei nakłady na inwestycje dotyczące gospodarki wodnej wzrosły z 3,6 mld zł do 4,8 mld zł, czyli o ponad 33 proc. W relacji do PKB oznaczało to wzrost z 0,10 proc. w 2024 r. do 0,12 proc. w 2025 r.

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Skąd pochodzą pieniądze na takie projekty? Jak pokazuje GUS, najwięcej na inwestycje w ochronę środowiska przeznaczają przedsiębiorstwa. W infrastrukturę wodną inwestują przede wszystkim samorządy, zwłaszcza gminy. Znacznie mniejsze nakłady w projektach prośrodowiskowych raportują jednostki budżetowe.

93 nowe oczyszczalnie ścieków

W krajowej polityce ekologicznej w 2025 r. dominowały wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód, które wyniosły 8,6 mld zł, oraz na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 5,4 mld zł. Dzięki projektom realizowanym w poprzednich latach w 2025 r. w Polsce przybyły m.in. 93 oczyszczalnie ścieków i 4,6 tys. km sieci kanalizacyjnej. Podjęto też działania zmierzające do ograniczenia hałasu, ochrony krajobrazu oraz ochrony gleb i wód podziemnych.

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Główny strumień nakładów w gospodarce wodnej skierowany był na budowę infrastruktury zapewniającej dostęp do wody pitnej. Inwestycje w ujęcia i doprowadzenia wody stanowiły 53,2 proc. wszystkich nakładów w tym obszarze.

System kaucyjny podbił wydatki

Uruchomienie systemu kaucyjnego 1 października 2025 r. przełożyło się na wyższe wydatki na gospodarowanie odpadami. W zeszłym roku wyniosły one 2,6 mld zł. Firmy i samorządy z wyprzedzeniem przygotowywały infrastrukturę do zmian w zarządzaniu odpadami po napojach. „Wzrost w 2025 r. nakładów na gospodarkę odpadami spowodowany był m.in. wprowadzeniem systemu kaucyjnego oraz budową i rozbudową Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” – tłumaczą eksperci GUS.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska szykuje ważne zmiany w systemie kaucyjnym. Wprowadzony ma zostać nowy termin ważności bonów za zwrot opakowań. W planach jest również objęcie kaucją tzw. małpki.