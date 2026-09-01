W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Drogi gaz coraz większym problemem dla Europy

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie przekroczyły w poniedziałek 70 euro za MWh, osiągając poziom niewidziany od stycznia 2023 r.. W ciągu jednej sesji ceny błękitnego paliwa w Europie wzrosły o około 5 proc. Powodem jest eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, po niedzielnej wymianie ognia między Iranem i Stanami Zjednoczonymi. Przedłużający się konflikt coraz bardziej niepokoi europejskich decydentów. Wyższe ceny gazu oznaczają bowiem wzrost kosztów dla sektora energetycznego, przemysłu oraz gospodarstw domowych. Problemem pozostają również stosunkowo niskie zapasy surowca. Według danych Gas Infrastructure Europe magazyny gazu w Unii Europejskiej są wypełnione w ponad 63 proc., podczas gdy średnia z ostatnich pięciu lat wynosi blisko 81 proc. Dodatkową presję na europejski rynek wywiera decyzja QatarEnergy o przedłużeniu do listopada klauzuli siły wyższej w kontraktach na dostawy LNG do Europy. Oznacza to, że na dostawy gazu z Zatoki Perskiej trzeba będzie poczekać co najmniej do listopada, a i to pod warunkiem otwarcia Cieśniny Ormuz.

Polska gastronomia przekroczyła 100 tys. lokali

Rynek gastronomiczny w Polsce dynamicznie się rozwija. W 2022 r. liczba placówek gastronomicznych wynosiła 82,7 tys., natomiast w pierwszej połowie 2026 r. przekroczyła już 100 tys. – wynika z danych wywiadowni Dun & Bradstreet. Najmocniej rośnie segment restauracji. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku przybyło ich blisko 2 tys. Dynamicznie rozwijają się również food trucki – w pół roku liczba takich punktów zwiększyła się o niemal 700, czyli tyle samo, ile przybyło ich w całym 2025 r.. Polacy pozostają przy tym przywiązani do rodzimej kuchni. Z badania platformy Made for Restaurant, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia, wynika, że ponad 83 proc. Polaków deklaruje, że w restauracji lubi jeść dania kuchni polskiej. Rynek gastronomiczny w Polsce pozostaje więc jednym z ciekawszych segmentów krajowej gospodarki.

Polska gospodarka przyspiesza. PKB rośnie o 3,9 proc.

Polska gospodarka wyraźnie przyspieszyła w drugim kwartale 2026 r.. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego PKB Polski wzrósł o 3,9 proc. rok do roku, wobec 3,5 proc. wzrostu odnotowanego w pierwszym kwartale. Jednym z głównych motorów wzrostu były inwestycje, które zwiększyły się o 8,4 proc. rok do roku. To ważny sygnał dla polskich przedsiębiorstw i całej gospodarki, ponieważ rosnące nakłady inwestycyjne mogą wspierać dalszy wzrost produktywności i konkurencyjności firm. Jednocześnie pojawia się problem inflacyjny. W sierpniu inflacja wyniosła 3,4 proc. rok do roku, co było najwyższym wynikiem od 14 miesięcy. Głównym źródłem presji cenowej były rosnące koszty energii. Wyższa inflacja może więc opóźnić kolejne obniżki stóp procentowych.

Turcja chce odblokować eksport zboża przez Morze Czarne

Turcja przygotowała plan bezpiecznego eksportu zboża z basenu Morza Czarnego i prowadzi konsultacje zarówno z Rosją, jak i Ukrainą. Poinformował o tym turecki minister spraw zagranicznych Hakan Fidan. Znaczenie ewentualnego porozumienia jest ogromne. Przez Morze Czarne transportowane jest około 30 proc. światowego eksportu pszenicy. Odblokowanie bezpiecznych szlaków transportowych mogłoby więc wpłynąć na światowe ceny zbóż oraz poprawić sytuację na globalnym rynku żywności. Turecka inicjatywa pojawia się w momencie, gdy światowy handel jest szczególnie wrażliwy na zakłócenia transportowe. Skuteczne otwarcie szlaków przez Morze Czarne mogłoby ograniczyć presję na ceny zbóż i zwiększyć bezpieczeństwo dostaw.

Jesienne dywidendy na GPW

Choć najgorętszy okres sezonu dywidendowego na warszawskiej giełdzie jest już za nami, w najbliższych tygodniach inwestorów nadal czekają wypłaty z ponad 20 spółek. Wśród nich są m.in. PZU, LPP, Develia, Creepy Jar oraz Esotiq & Henderson. Najwyższą stopę dywidendy, sięgającą około 8 proc., zaoferować ma Esotiq & Henderson, który wypłaci 3 zł na akcję. Dużą uwagę przyciąga również PZU. W tym przypadku znacząca jest nie tylko stopa dywidendy, ale także jej nominalna wartość – spółka ma wypłacić akcjonariuszom ponad 4 mld zł. Solidnej wypłaty mogą spodziewać się także akcjonariusze Develii. Stopa dywidendy ma wynieść około 7 proc., a na jedną akcję przypadnie 73 grosze. Perspektywy przyszłorocznych wypłat pozostają jeszcze niepewne, jednak minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapowiada zdecydowanie większe wpływy dywidendowe w 2027 r..

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.