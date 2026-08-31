Wyjście na basen, jogę albo siłownię, można traktować jako prywatną decyzję. Aktywność fizyczna wydaje się sprawą jednostki: jej stylu życia, przyzwyczajeń, motywacji i wolnego czasu. Kiedy jednak spojrzeć na nią z perspektywy całego społeczeństwa, granica między prywatnym wyborem a interesem publicznym zaczyna się zacierać. Niewystarczająca aktywność zwiększa ryzyko chorób, wpływa na zdrowie psychiczne, a w przypadku osób aktywnych zawodowo przekłada się również na absencję i zdolność do pracy[1].

Według raportu MultiSport Index 2025 co trzeci dorosły Polak nie podejmuje aktywności fizycznej nawet raz w miesiącu. Jednocześnie analiza Instytutu Badań Strukturalnych przeprowadzona na zlecenie Benefit Systems wskazuje, że gdyby co drugi nieaktywny Polak zaczął ruszać się zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, liczba dni absencji chorobowej mogłaby spaść o 14,6 mln rocznie, a gospodarka zaoszczędziłaby około 1,9 mld zł.

To pokazuje, że brak ruchu ma swoją cenę – dla zdrowia, kondycji rynku pracy i gospodarki. Tu zaczyna się ekonomia, którą zrozumieli pracodawcy.

Karta sportowa od pracodawcy

Według Raportu Płacowego Hays Poland 2026 karta sportowa jest najczęściej oferowanym benefitem — udostępnia ją 71 proc. spośród blisko 1100 badanych organizacji. Wyprzedza ona m.in. ubezpieczenie na życie i prywatną opiekę medyczną. Ten trend wpisuje się w oczekiwania pracowników. 67 proc. pracujących Polaków chciałoby zwiększyć poziom swojej aktywności fizycznej. 80 proc. aktywnych fizycznie pracowników dostrzega pozytywny wpływ różnorodnych form ruchu na wykonywanie obowiązków zawodowych, a 94 proc. na zdrowie psychofizyczne – wynika z raportu MultiSport Index 2025.

Pracownicy mają więc świadomość znaczenia aktywności w ich codziennym życiu osobistym i zawodowym. Tym samym, pytaniem, które dziś warto sobie zadać, nie jest jak przekonać ludzi do aktywności fizycznej, ale jak sprawić by była bardziej dostępna? Okazuje się bowiem, że wśród dla użytkowników programu MultiSport wskaźnik poziomu aktywności fizycznej podejmowanej raz w tygodniu wynosi aż 84 proc., podczas gdy dla ogółu badanych w ramach MultiSport Index Polaków zaledwie 48 proc.

Rola benefitu w postaci karty MultiSport staje się szersza niż uatrakcyjnienie pakietu pracowniczego. Za pomocą karty pracodawca może pomóc usunąć jedną z podstawowych barier aktywności: barierę dostępu. Znaczenie tego modelu dostrzegają także decydenci.

Wsparcie aktywności na szczeblu krajowym

Skoro aktywność fizyczna przynosi korzyści nie tylko jednostce, ale również pracodawcom i całym gospodarkom, coraz więcej państw zaczyna tworzyć warunki, które mają ułatwiać ludziom podejmowanie ruchu. Niektóre kraje w tym procesie szczególne zauważają rolę pracodawców. Francja wspiera firmy w finansowaniu aktywności pracowników ulgami w składkach socjalnych[2]. Szwecja i Finlandia również wykorzystują zachęty podatkowe, pozostawiając pracownikom wybór sposobu aktywności[3].

Również na polskim gruncie funkcjonują rozwiązania, które pozwalają pracodawcom wspierać aktywność fizyczną pracowników. Jednym z nich jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), którego środki mogą być przeznaczane m.in. na działalność sportowo-rekreacyjną. W praktyce może to obejmować np. finansowanie lub dofinansowanie kart MultiSport, pod warunkiem że świadczenie jest przyznawane zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie ZFŚS oraz z uwzględnieniem kryteriów socjalnych.

W przypadku pracownika świadczenia rzeczowe i pieniężne finansowane ze środków ZFŚS mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych do łącznej wysokości 1000 zł w roku podatkowym, przy spełnieniu warunków określonych w przepisach. Limit 1000 zł dotyczy wszystkich świadczeń objętych tym zwolnieniem w danym roku[4].

Odrębne zasady dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne – świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS są co do zasady wyłączone z podstawy wymiaru składek[5].

W dobie zmian demograficznych i pogłębiającego się kryzysu zdrowia aktywność fizyczna przestaje być wyłącznie prywatnym wyborem, bo jej brak generuje koszty, które ponosi całe społeczeństwo — system ochrony zdrowia, pracodawcy i gospodarka.

[1] Raport IBS na zlecenie Benefit Systems „Korzyści z aktywności fizycznej Polek i Polaków” Raport%20korzy%C5%9Bci%20z%20aktywno%C5%9Bci%20fizycznej%20Polek%20i%20Polak%C3%B3w_IBS_Benefit%20Systems.pdf

[2] Urssaf.fr

[3] Szwedzka Agencja Podatkowa oraz Świadczenia pracownicze w podatkach – vero.fi

[4] Akt prawny – Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

[5] Akt prawny – Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia dotyczącego ustalania podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

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