Wraz z delegacją odwiedził on w poniedziałek Miękinię, gdzie powstanie park technologiczny, planowany przez TEEMA, czyli Tajwańskie Stowarzyszenie Producentów Elektrycznych i Elektronicznych, kierowane przez szefa Foxconnu Younga Liu. W przeszłości miała tam powstać inwestycja Intela, ale przeżywający problemy finansowe amerykański gigant układów scalonych skrócił front inwestycyjny.

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Co tajwańskie firmy będą produkować w Miękini

Przygotowany na Dolnym Śląsku teren wybrał więc biznes z Tajwanu, w ostatnich latach intensywnie zachęcany przez polskie władze do inwestowania u nas w najnowsze technologie. W Miękini ma powstać centrum R&D oraz zakłady produkujące serwery do centrów danych AI, sprzęt dla smart cities, elementy pojazdów elektrycznych, technologie ICT. Towarzyszyć temu mają usługi biznesowe.

Jak informuje Nikkei Asia, powołując się na źródła w branży, Foxconn jest gotów zainwestować 20 mld dol.

Źródła tajwańskie podkreślają, że planowane porozumienie „stanowić będzie fundament dalszej współpracy”, a TaiwanICDF (Fundusz Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju) „wraz z odpowiednimi instytucjami udzieli wsparcia w procesie pozyskiwania gruntów pod inwestycję”.

– Polska jest bramą dla Tajwanu do Europy – mówiła latem 2026 r. w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Cynthia Kiang, wiceminister gospodarki Tajwanu. – Łączycie Europę Zachodnią i Wschodnią. Macie bramę do krajów bałtyckich. Ponadto jesteście blisko Ukrainy, a odbudowa tego kraju jest teraz bardzo ważna dla międzynarodowych sojuszników. Nasze firmy bardzo cenią sobie Polskę – dodawała.

Tajwańskie auta elektryczne powstaną w Polsce

Foxconn, który planuje inwestycje w rozwój czystego transportu w Europie, nawiązał już strategiczne partnerstwo ze spółką ElectroMobility Poland ws. stworzenia hubu produkcyjno-rozwojowego w Jaworznie, gdzie rządy PiS latami obiecywały – niestety, bez efektów – powstanie fabryki aut elektrycznych Izera.

Foxconn po raz pierwszy zapowiedział inwestycje w Polsce w listopadzie 2024 r. na forum biznesowym w Warszawie. – Interesują nas cztery obszary: samochody elektryczne, akumulatory, technologie telekomunikacyjne następnej generacji i centra danych – mówił Troy Wu, assistant vice president Foxconnu. Przypominał, że jego firma zatrudnia 6600 pracowników w czterech miastach w naszym regionie: w Kutnej Horze i Pardubicach w Czechach, Nitrze w Słowacji i Komárom na Węgrzech. Osiąga tu 10 mld dol. przychodów rocznie. W Polsce była nieobecna (jeśli nie liczyć montowanych przez niego tysięcy iPhone’ów w rękach Polaków). Na mapie Europy, którą pokazał wówczas Troy Wu, nasz kraj został wyróżniony napisem: „przyszłość”.