Chorwacki sąd apelacyjny uwzględnił odwołanie obrońców Wołodymyra Żurawlowa i uchylił postanowienie sądu w Puli z 18 września dotyczące przekazania obywatela Ukrainy Niemcom.
O decyzji podjętej 23 listopada poinformowała w piątek na Facebooku reprezentująca Żurawlowa kancelaria prawna Katerynczuk, Moor i Partnerzy. Sąd odwoławczy uznał wnioski sądu pierwszej instancji za przedwczesne i zobowiązał go do uzyskania dodatkowych wyjaśnień od niemieckich organów sądowych.
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Wyjaśnienia mają dotyczyć m.in. relacji między dwoma europejskimi nakazami aresztowania, kwalifikacji prawnej zarzucanych Ukraińcowi czynów oraz granic ścigania karnego.
„Kwestia jego przekazania Niemcom pozostaje otwarta” – zaznaczyli prawnicy.
Niemcy wystąpiły do Chorwacji z dwoma wnioskami o wydanie Żurawlowa na podstawie europejskich nakazów aresztowania z 5 czerwca 2024 r. oraz 28 sierpnia 2026 r.
Pierwszy dotyczył zarzutów sabotażu przeciwko porządkowi konstytucyjnemu, umyślnego spowodowania eksplozji oraz zniszczenia budynków. W drugim przypadku zarzucany Ukraińcowi czyn zakwalifikowano jako zbrodnię wojenną.
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Obrońcy Żurawlowa powoływali się m.in. na orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 października 2025 r., który odmówił przekazania mężczyzny stronie niemieckiej i uchylił jego tymczasowe aresztowanie.
Prawnicy argumentowali również, że zastosowanie w tej sprawie ma zasada non bis in idem, zakazująca ponownego ścigania za ten sam czyn. Sąd w Puli odrzucił wcześniej te argumenty.
Według niemieckich śledczych Żurawlow był jednym z czterech ukraińskich nurków podejrzanych o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2 we wrześniu 2022 r. Do eksplozji, które uszkodziły trzy z czterech nitek gazociągów, doszło w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm.
Obywatel Ukrainy zaprzecza, by uczestniczył w sabotażu.
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Żurawlow został zatrzymany w Chorwacji 19 sierpnia 2026 r. Przyjechał do tego kraju jako konsultant przy produkcji filmu fabularnego poświęconego atakowi na Nord Stream. Pod koniec września wystąpił do chorwackich władz z wnioskiem o azyl polityczny.
W Niemczech Ukraińcowi grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.
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