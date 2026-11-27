Chorwacki sąd apelacyjny uwzględnił odwołanie obrońców Wołodymyra Żurawlowa i uchylił postanowienie sądu w Puli z 18 września dotyczące przekazania obywatela Ukrainy Niemcom.

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O decyzji podjętej 23 listopada poinformowała w piątek na Facebooku reprezentująca Żurawlowa kancelaria prawna Katerynczuk, Moor i Partnerzy. Sąd odwoławczy uznał wnioski sądu pierwszej instancji za przedwczesne i zobowiązał go do uzyskania dodatkowych wyjaśnień od niemieckich organów sądowych.

Wyjaśnienia mają dotyczyć m.in. relacji między dwoma europejskimi nakazami aresztowania, kwalifikacji prawnej zarzucanych Ukraińcowi czynów oraz granic ścigania karnego.

„Kwestia jego przekazania Niemcom pozostaje otwarta” – zaznaczyli prawnicy.

Atak na Nord Stream. Obrona Ukraińca powołuje się na decyzję polskiego sądu

Niemcy wystąpiły do Chorwacji z dwoma wnioskami o wydanie Żurawlowa na podstawie europejskich nakazów aresztowania z 5 czerwca 2024 r. oraz 28 sierpnia 2026 r.

Pierwszy dotyczył zarzutów sabotażu przeciwko porządkowi konstytucyjnemu, umyślnego spowodowania eksplozji oraz zniszczenia budynków. W drugim przypadku zarzucany Ukraińcowi czyn zakwalifikowano jako zbrodnię wojenną.

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Obrońcy Żurawlowa powoływali się m.in. na orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie z 17 października 2025 r., który odmówił przekazania mężczyzny stronie niemieckiej i uchylił jego tymczasowe aresztowanie.

Prawnicy argumentowali również, że zastosowanie w tej sprawie ma zasada non bis in idem, zakazująca ponownego ścigania za ten sam czyn. Sąd w Puli odrzucił wcześniej te argumenty.

Podejrzany o wysadzenie Nord Stream wystąpił o azyl polityczny w Chorwacji

Według niemieckich śledczych Żurawlow był jednym z czterech ukraińskich nurków podejrzanych o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2 we wrześniu 2022 r. Do eksplozji, które uszkodziły trzy z czterech nitek gazociągów, doszło w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm.

Obywatel Ukrainy zaprzecza, by uczestniczył w sabotażu.

Żurawlow został zatrzymany w Chorwacji 19 sierpnia 2026 r. Przyjechał do tego kraju jako konsultant przy produkcji filmu fabularnego poświęconego atakowi na Nord Stream. Pod koniec września wystąpił do chorwackich władz z wnioskiem o azyl polityczny.

W Niemczech Ukraińcowi grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.