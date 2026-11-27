Quentin Tarantino zapowiedział, że nakręci w życiu jeszcze tylko jeden film. Nic dziwnego, że czeka na jakiś niezwykły pomysł i nie chce się powtarzać. Ale pracuje. Ostatnio zadebiutował jako dramaturg i reżyser teatralny, przygotowując w Phoenix Theatre na londyńskim West Endzie sztukę „The Popinjay Cavalier”. Jednak scenariusz drugiej części „Pewnego razu… w Hollywood” oddał Davidowi Fincherowi.

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Cliff Booth powraca po latach

Pierwszy film powstał w 2019 r. Cofał się do 1969 r., a jego bohaterami byli słynny hollywoodzki gwiazdor i jego dubler w niebezpiecznych scenach, grani z dystansem i poczuciem humoru przez Leonarda DiCaprio i Brada Pitta. W „Dalszych perypetiach Cliffa Bootha” pozostał już tylko kaskader. Para się rozpadła: Rick Dalton przytył tak bardzo, że wciąż szczupły i wysportowany Cliff nie mógł już go w niebezpiecznych ujęciach zastępować.

Zarabia więc na życie jako kinooperator i barman w hollywoodzkim barze, wiadomo też, że czasem za niezłe pieniądze załatwia rozmaitym szychom „trudne sprawy”. I wciąż czeka na powrót do kina, a nagle zaczyna się nim interesować bardzo znany aktor Charlie Peters. Tyle że wiadomo, że Peters na planie sam wykonuje wszystkie kaskaderskie zadania. Szybko okazuje się, że ma dla Cliffa specjalne zlecenie, o czym nie wie nawet pośrednicząca między nimi agentka Karen. „Jestem w tarapatach, a jak człowiek jest w tarapatach, to potrzebuje takiego faceta jak ty” – nie kryje gwiazdor kina akcji. W sprawę zamieszani są jego żona (choć też o tym nie wie) i dwóch gangsterów z Filipin, gdzie Peters niedawno kręcił zdjęcia. Widzów czeka duży twist, ale niczego więcej nie da się powiedzieć bez zdradzania puent.

„Dalsze perypetie Cliffa Bootha” łączą tarantinowski humor i skłonność do uwieczniania strzelanin z absolutnie perfekcyjnym warsztatem i finezją Davida Finchera. Humor Tarantina jest oczywiście trochę w dzisiejszych, feministycznych czasach mało cenzuralny. Cliff, pytając swoją byłą kochankę o jej nowego męża, rzuca: „Kupił ci naszyjnik? Kolczyki? To może subskrypcję TV Guide?”. Zaś agentka pyta Cliffa: „Pieprzyłeś ją?”. „To były lata sześćdziesiąte, wszyscy się wciąż ze sobą pieprzyli”. Taka próbka dialogu. Ale w końcu cała twórczość Tarantina jest trochę z przymrużeniem oka.

Brad Pitt wiecznie młody

Zachwycają aktorzy. Każda postać jest w „Dalszych perypetiach…” dopracowana, aktorzy dobrani perfekcyjnie. Scott Caan jako gwiazdor kina akcji – zbyt mało przystojny i zbyt niski – dostarcza widzowi parodię hollywoodzkiej gwiazdy. Zachwyca jako Karen piękna i utrzymująca dystans Elizabeth Debicki. Tu zresztą scenarzysta Tarantino, który kiedyś przygotowywał film o krytyczce filmowej, dla której pierwowzorem miała być słynna Pauline Kael, mruga do publiczności. Jak w scenie, w której Karen przyznaje, że kiedyś pisała recenzje filmowe do małego pisemka, które upadło. „Zawsze się zastanawiałem, jak można zarabiać na życie, oglądając filmy” – puentuje tę wiadomość Cliff.

Ale zachwyca przede wszystkim Brad Pitt, dla którego czas się w tym filmie zatrzymał. Quentin Tarantino, który spotkał się z nim przy „Pewnego razu… w Hollywood” i „Bękartach wojny”, powiedział o nim: „Jest gwiazdą filmową w starym stylu. Przystojny, bardzo męski i bardzo modny. Łapie żart… Ale tylko pracujący z nim reżyserzy i aktorzy wiedzą, jak wielki ma talent i jaką ma zdolność wyczucia sensu każdej sceny. Może i nie potrafi tego wyartykułować, ale instynktownie wszystko genialnie rozumie. Emanuje z niego rzadka ponadczasowość.

Tacy kiedyś byli Paul Newman, Robert Redford czy Steve McQueen. I szczerze mówiąc, nie sądzę, że można dokładnie opisać, na czym to polega, ponieważ to tak, jakby opisywać blask gwiazd”. Nic dodać, nic ująć. Pitt w „Dalszych perypetiach Cliffa Bootha” hipnotyzuje widza. A poza tym: jak może tak wyglądać 63-letni facet!

Kogo w tym filmie więcej – Tarantino czy Finchera? Jednak zdecydowanie Tarantino. I to tego w dobrej formie. Umiejącego śmiać się ze świata, także własnego. Bardzo atrakcyjne kino, przy którym widz nie zauważa, kiedy minęło 2,5 godziny. W dzisiejszych czasach szansa na oderwanie się od trudnej rzeczywistości.