Żabka to bezsprzecznie potęga polskiego handlu. Ma już ponad 13 tys. sklepów, co roku pojawia się ponad tysiąc nowych. Ma też świetne wyniki finansowe: po trzech kwartałach 2026 r. zysk netto grupy wzrósł do 777 mln zł z 530 mln zł rok wcześniej, a przychody ze sprzedaży wyniosły 23,1 mld zł (po wzroście o 14,3 proc.).

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Jako sieć małych sklepów – a te w Polsce tradycyjnie nawet 40 proc. obrotów generują na sprzedaży alkoholu i papierosów – także w tym segmencie jest dużym graczem. Żabka jest często krytykowana za ogromną sprzedaż alkoholu zwłaszcza w małych butelkach, czyli tzw. małpkach. Od kilku lat mocno rozwija usługi gastronomiczne, najnowszym hitem jest pizza od znanego twórcy internetowego Książula. Spółka nie podaje, jaki udział w przychodach ma gastronomia, ale na pewno jest to znacząca część.

Czytaj więcej Komentarze Krzysztof A. Kowalczyk: Żabce przydaliby się silni rywale Mocna konkurencja dla handlowego potentata byłaby w interesie konsumentów, ale także – choć brzmi to jak paradoks – jego franczyzobiorców.

Sieć powstała niemal trzy dekady temu. W 1998 r. założył ją twórca Biedronki, znany poznański biznesmen Mariusz Świtalski. Do dzisiaj Żabka już kilka razy zmieniła właścicieli, wśród których były fundusze inwestycyjne Penta Investments czy MID Europa Partners. Teraz głównym akcjonariuszem jest amerykański fundusz CVC Capital Partners. Piszę „głównym”, bo od dwóch lat Żabka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Wchodząc na parkiet sprzedała akcje w cenie 21,5 zł za sztukę, obecnie są notowane po niemal 32 zł.

Kilka miesięcy temu wezwanie na akcje spółki ogłosiła kanadyjska grupa Alimentation Couche-Tard (właściciel m.in. sieci Circle K), która za 100 proc. kapitału spółki chce wyłożyć ok. 32 mld zł. Zapisy są przyjmowane do 2 grudnia, a Kanadyjczycy poinformowali właśnie, że oferowana cena 32 zł za akcję nie zostanie podniesiona. Transakcja zaplanowana jest na 7 grudnia.

Uwierzyliśmy w ten model

Mimo dynamicznego rozwoju i sukcesów odnoszonych w bardzo konkurencyjnej branży, na forach internetowych, platformach społecznościowych, a nawet podczas wizyt w sklepie, można trafić na narzekania na to, jak mordercze warunki współpracy sieć narzuca swoim franczyzobiorcom. Postanowiliśmy pójść tropem tych zarzutów.

Na potrzeby tego tekstu przez kilka tygodni wielokrotnie rozmawialiśmy m.in. z kilkunastoma byłymi i obecnymi franczyzobiorcami sieci. Większość z nich zgodziła się na rozmowę pod warunkiem zapewnienia anonimowości – ze względu na już rozpoczętą albo planowaną sądową walkę z Żabką. Sama sieć również miała możliwość odniesienia się do wszystkich opisywanych przez nas zarzutów.

– Marzyciele, tak nas widzę. Uwierzyliśmy w ten model i boleśnie odczuwamy, jak bardzo zostaliśmy oszukani – mówi nam jeden z obecnych franczyzobiorców. – W skrócie wygląda to tak, że franczyzobiorca kupuje w teorii towar za 9 zł, by sprzedać go za 11. Tymczasem dostaje po jakimś czasie korektę, bo cena została zmieniona na 10 zł. I nic nie może z tym zrobić – dodaje przedsiębiorca, podkreślając, że często czuł się jak zwykły pracownik.

Foto: Tomasz Sitarski

Zamawiać może towar tylko z magazynu Żabki, nic spoza, nawet jeśli lokalnie klienci są przywiązani do innych towarów. Kasę fiskalną trzeba zarejestrować na siebie – opowiada – ale wszystkie płatności idą wprost do Żabki, która raz na miesiąc wypłaca coś, co w reklamie nazywa wynagrodzeniem, ale w umowie – już nie. Z 35 tys. zł wynagrodzenia od Żabki przedsiębiorca prowadzący sklep ma pokryć wszystkie zobowiązania, opłacić rachunki, pracowników. W praktyce właścicielowi zostawało niewiele albo wręcz nic. Można było liczyć na więcej – przy wysokich obrotach – ale oznaczało to jednocześnie konieczność zapłacenia znacznie większego VAT-u. Dlatego wielu franczyzobiorców świadomie ogranicza obroty – twierdzi nasz rozmówca.

– Często zarabialiśmy tylko jako punkt paczkowy i kolektura Lotto. Sklep niby zarabiał, ale nie dla nas. Nam tylko rosły długi u Żabki – przyznaje inny franczyzobiorca, który zakończył już współpracę z siecią.

Niezadowolenie narasta, przedsiębiorcy zaczęli się organizować. – Już ponad 100 osób chce dołączyć do złożonego przez nas zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez spółkę Żabka Polska, a kolejni chętni wciąż się zgłaszają. Nasze zarzuty można sprowadzić do wprowadzenia w błąd franczyzobiorców. I to na wielu płaszczyznach – mówi Joanna Baniak, była franczyzobiorczyni Żabki, wiceprzewodnicząca stowarzyszenia Forum Przedsiębiorców BizRescue. Jej zdaniem bardzo wielu przedsiębiorców kończy współpracę z Żabką z długami, zazwyczaj w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. – Wiemy, że zawiadomienie może zostać oddalone, ale nie przestaniemy walczyć. Nie mamy już nic do stracenia, pozostaje nam walka w sądach, na wszelkie możliwe sposoby – podkreśla.

Dlaczego fiskus upomina się o VAT

Dla wielu przedsiębiorców problemy dopiero mogą się zacząć. – Coraz więcej byłych i obecnych franczyzobiorców dostaje wezwania do zapłaty zaległego VAT, rekordzista – na 1,2 mln zł. A to już jest coś, z czym ludzie sobie nie poradzą. Dlatego wzbiera fala buntu – dodaje Małgorzata Nowak, przewodnicząca stowarzyszenia BizRescue. – Nie rozumiemy, czemu VAT mają płacić przedsiębiorcy, skoro to Żabka ustala ceny i do niej trafiają płatności klientów. Fakt, że terminale płatnicze są zarejestrowane na przedsiębiorców, a nie Żabkę, to główne źródło naszych problemów – przyznaje.

Skąd wzięły się zaległości? – Pierwsze postępowania dotyczące obowiązku zapłaty VAT rozpoczęły się w czerwcu tego roku. Ich źródłem są niezaksięgowane faktury korygujące. Mechanizm wyglądał następująco: franczyzobiorca kupował towar za 100 zł, z założeniem, że sprzeda go za 110 zł – tłumaczy doradca podatkowy Karol Wadelek. – Jeśli jednak w ramach promocji musiał zaoferować go klientom za 90 zł (tj. poniżej ceny zakupu), otrzymywał później fakturę korygującą. W praktyce oznaczało to, że franczyzobiorca dowiedział się, po jakiej cenie kupił towar, dopiero w momencie jego sprzedaży na rzecz konsumenta. Przez lata wielu prowadzących sklepy nie ujmowało takich dokumentów w księgach. Jak twierdzą, miało się to odbywać również za namową opiekunów reprezentujących Żabkę – dodaje.

Według informacji od franczyzobiorców Żabka wystąpiła o zwrot VAT za 2023 r., co spowodowało kontrolę krzyżową skarbówki w sklepach. W efekcie proceder wyszedł na jaw. – Posypały się egzekucje, a mówimy tylko o jednym roku – zaznacza Karol Wadelek.

W odpowiedzi na nasze pytania biuro prasowe Żabka Polska precyzuje, że „sprawa, o której prawdopodobnie mowa, dotyczyła podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), a dokładnie kwalifikacji kosztów finansowania dłużnego Spółki jako kosztów uzyskania przychodów. Spółka wystąpiła o interpretację indywidualną, a Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 17 lipca 2025 r. przyznał jej rację. W konsekwencji spółka wystąpiła o stwierdzenie nadpłaty CIT, m.in. za 2023 r.”

Spółka podkreśla, że „franczyzobiorcy Żabki są niezależnymi przedsiębiorcami i samodzielnie odpowiadają za prowadzenie swojej księgowości oraz rozliczeń podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa”. Czy doradzano im nieksięgowanie faktur? – Partnerzy odpowiedzialni za wsparcie franczyzobiorców nie są doradcami podatkowymi ani księgowymi i nie mogą udzielać porad w tym zakresie – odpowiada Żabka.

Większość naszych rozmówców twierdzi, że takie porady jednak otrzymywali.

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Kto jest właścicielem towaru?

Na razie trwa walka o jednoznaczną interpretację przepisów, kto w tym modelu biznesowym jest właścicielem towaru. Urzędy skarbowe wciąż nie wydały w tej sprawie wiążących opinii. – Nie chcą się z nami spotykać (urzędnicy – red.) w ministerstwach, urzędach, ignoruje nas rzecznik przedsiębiorców. Tymczasem skoro Żabka decyduje, co, jak i za ile możemy sprzedawać, jest to jednoznaczne, że wciąż ta firma jest właścicielem towaru – uważa Małgorzata Nowak.

– O tym, kto rozlicza VAT, decydują przepisy podatkowe, a nie sposób ustalania cen czy przebieg rozliczeń – ripostuje Żabka. – Franczyzobiorca może samodzielnie ustalać ceny i sprzedawać produkty poniżej ustalonej ceny maksymalnej. Takie rozwiązanie jest powszechne w sieciach franczyzowych i zgodne z przepisami o ochronie konkurencji – dodaje.

Zdaniem mec. Piotra Ziółkowskiego z Kancelarii Prawniczej Ziółkowski Adwokaci i Radcowie Prawni z Poznania, który reprezentuje franczyzobiorców Żabki, sprawa jest jasna na gruncie prawa cywilnego: to franczyzobiorca z chwilą doręczenia towaru i podpisania protokołu jego przyjęcia staje się jego właścicielem.

Jednak z punktu widzenia prawa podatkowego kwestia własności towaru, w kontekście powstania obowiązku podatkowego franczyzobiorcy, tak oczywista już nie jest. Według mec. Ziółkowskiego, wśród organów skarbowych przeważa stanowisko, że w tym modelu franczyzowym to franczyzobiorca jest podatnikiem podatku VAT.

– Jeśli chodzi o samą umowę współpracy franczyzobiorcy z Żabką, to jest to w świetle Kodeksu Cywilnego wzorzec umowy -jednostronnie przygotowany z góry zbiór postanowień, który określa treść przyszłego stosunku prawnego. Nie jest on samodzielną umową, lecz zbiorem gotowych klauzul (np. regulamin, ogólne warunki umów, taryfa), które wiążą drugą stronę, jeśli zostaną prawidłowo włączone do umowy – wyjaśnia mecenas. I podkreśla, że co do zasady zawarcie umowy w tym reżimie prawnym uprawnia do jednostronnej zmiany jej warunków.

Żabka podaje, że według stanu na 18 listopada 2026 r. przed sądami toczy się siedem postępowań przeciwko sieci z powództwa sześciu byłych franczyzobiorców. – Nie komentujemy szczegółów spraw będących w toku – podkreśla firma.

Prawnicy prezentują inny obraz sytuacji. – Spraw dotyczących Żabki jest bardzo dużo. Zajmuję się tylko takimi sprawami i robię to już od kilku lat. Są niezmiernie skomplikowane i trudne, z uwagi na funkcjonujący model franczyzy i brak ustawowego uregulowanie tego typu współpracy – mówi mec. Piotr Ziółkowski. – Zdarza się, że codziennie zgłaszają się nowe osoby, zarówno w trakcie współpracy z Żabką, jak i takie, które dopiero planują jej zakończenie. Są też osoby na etapie sądowym po otrzymaniu nakazu zapłaty z weksla po rozwiązanej umowie o współpracę z Żabką – dodaje.

Prawnik wyjaśnia, że właśnie takim osobom (po rozwiązanej umowie) zazwyczaj płatności z tytułu realizacji umowy są wstrzymywane od razu (potrącane) przez Żabkę, co jest tłumaczone tym, że jest to płatność na poczet ewentualnego długu.

Długa lista zastrzeżeń franczyzobiorców

VAT to dla franczyzobiorców problem największy, ale bynajmniej niejedyny. Właściwie każdy przedsiębiorca może dorzucić do długiej listy inne.

– Już samo podpisanie umowy to często cyrk, odbywa się nawet w środku nocy, w hotelu. Pośpieszają, a sam załącznik to masa stron, umowa jest niebywale skomplikowana. Gdy znajomy chciał na podpisanie zabrać prawnika, spotkanie odwołano – opowiada jeden z naszych rozmówców.

Kamil Karolczyk, wideobloger z kanału BiznesMEN TV, nagrał podpisanie umowy ukrytą kamerą i opublikował 26 stycznia. Rekruterka przyznaje w nagraniu, że dokładne wytłumaczenie systemu rozliczeń zajęłoby osiem godzin. Na spotkaniu prezentowane są same korzyści, o ryzykach nie słyszymy nic.

– Umowa o współpracy franczyzowej z Żabką wprost przewiduje, że franczyzobiorca może ujawnić jej treść swoim doradcom prawnym, ubezpieczycielom, poręczycielom i na żądanie uprawnionych instytucji – twierdzi jednak Żabka.

Firma podaje, że umowa franczyzowa liczy ok. 30 stron i reguluje najważniejsze zasady współpracy. Załączniki z kolei „liczą obecnie około 150 stron i w sposób kompleksowy opisują formy sprzedaży oraz realizacji wszystkich usług, a także szczegółowo przedstawiają procesy i procedury operacyjne obowiązujące w sklepie”.

– Przez cały okres współpracy Żabka prowadzi własny system rozliczeń, w którym wykazuje się zobowiązania, należności, faktury, korekty i różnego rodzaju obciążenia. Cały utarg trafia do Żabki, a w systemie naliczano nam kolejne zobowiązania za dostarczany towar, usługi i inne opłaty – wskazuje kolejny franczyzobiorca.

Faktury, jakie pojawiają się w systemie rozliczeniowym, często budziły wątpliwości franczyzobiorców. Na wyjaśnienia nie było jednak szans. „Wartości wskazane na fakturach wynikają z pozycji ujętych w Dashboardzie (specjalny panel portalu dla franczyzobiorców – red.) i zostały naliczone zgodnie z umową franczyzową oraz spisem instrukcji. Szczegółowe wartości można zweryfikować w odpowiednich zakładkach Dashboardu” – czytamy w e-mailu od Żabki, udostępnionym nam przez jednego z franczyzobiorców.

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W praktyce można było codziennie pracować, przekazywać cały utarg, a mimo to mieć rosnące saldo zadłużenia. Franczyzobiorca nie miał pełnej możliwości samodzielnego sprawdzenia, z czego dokładnie się brały wszystkie naliczane kwoty.

Spór o promocje, rachunki i ubezpieczenie

– Gdy klient przychodzi z promocją i np. może coś wziąć za Żappsy (punkty za zakupy w Żabce – red.) z programu lojalnościowego, muszę wydać towar, który zostaje sprzedany, choć nie dostaję nic. Żabka skoryguje fakturą tylko cenę zakupu – wskazuje inna osoba.

– Do tego dochodziły faktury korygujące, rabaty, opłaty WUT (wskaźnik ubytków towarowych – red.), obciążenia za niedobory, energię i inne koszty – mówi następny franczyzobiorca.

– Nigdy nie dostaliśmy rachunków, np. za prąd, od dostawcy energii. Żabka nas informowała o kwocie, a jak próbowaliśmy coś wyjaśniać, słyszeliśmy, że się wszystko zgadza – podkreśla kolejny.

Żabka odpowiada, że faktury za energię elektryczną wystawia w modelu refakturowania, zgodnym z obowiązującymi zasadami rozliczeń. Stroną umowy i rozliczeń z dostawcą energii jest Żabka, dlatego faktura źródłowa wystawiana jest na spółkę. – Koszt energii przypadający na konkretny sklep jest następnie przenoszony na franczyzobiorcę w drodze refaktury, odpowiadającej należności za energię zużytą w danej placówce. Taki model pozwala na prawidłowe i transparentne rozliczenie rzeczywistych kosztów energii dla poszczególnych sklepów – podaje firma.

Do tego dochodzi obowiązkowe ubezpieczenie. – To chyba jedyna w Polsce polisa od ewentualnego długu: franczyzobiorca musi co miesiąc płacić składkę, by Żabka po zakończeniu współpracy mogła wystąpić do PZU o wypłatę kwoty zaległości – mówi jeden z franczyzobiorców.

– Ja dostałem informację z Żabki, że PZU dokonało wypłaty na poczet mojego długu, zanim jeszcze mnie poinformowano, ile ten „dług” wynosi – dodaje następny.

– Proces likwidacji szkody przebiega zgodnie z warunkami umowy i wymaga przeprowadzenia czynności weryfikacyjnych przez PZU, w tym także komunikacji z partnerami biznesowymi – twierdzi biuro prasowe PZU. Każde zgłoszenie ma przechodzić „standardowy proces oceny i weryfikacji”. – Analizowana jest niezbędna dokumentacja oraz okoliczności sprawy, a decyzja o odpowiedzialności ubezpieczeniowej podejmowana jest dopiero po przeprowadzeniu wymaganych procesów – dodaje ubezpieczyciel.

Największy problem pojawia się jednak po rozwiązaniu umowy. Franczyzobiorca traci wtedy dostęp do systemów, w których znajdowała się historia jego działalności, sprzedaży, stanów magazynowych i rozliczeń. Ale Żabka nadal może dochodzić od niego zapłaty zadłużenia wynikającego z tych danych.

– W moim przypadku pojawiły się również dziesiątki faktur dotyczących energii elektrycznej, wystawionych za wcześniejsze okresy, z nakładającymi się terminami rozliczeniowymi. Bez faktur źródłowych trudno nawet ustalić, czy naliczone kwoty odpowiadają rzeczywistemu zużyciu – mówi Joanna Baniak z Forum Przedsiębiorców BizRescue.

Żabka twierdzi, że tak nie jest. – Stanowczo podkreślamy, że nie jest prawdą, jakoby franczyzobiorcy po zakończeniu współpracy nie mieli dostępu do naszych systemów informatycznych. Dostęp ten zachowują w zakresie niezbędnym do zakończenia wzajemnych rozliczeń. Po zalogowaniu na platformę mają możliwość zapoznania się z kompleksową dokumentacją, m.in. raportami rozliczeń, wpłat, należności, reklamacji, potwierdzeniami salda czy rozliczeniem franczyzowym – wylicza firma.

Sieć twierdzi również, że według jej danych większość osób kończących współpracę nie ma wobec niej żadnego zadłużenia. – Wspólnym celem Żabki i franczyzobiorców jest prowadzenie rentownej działalności, a rozliczenia między stronami opierają się na standardowych dokumentach księgowych i obowiązujących przepisach – podaje.

Przepis na omijanie zakazu handlu

Nasi rozmówcy opowiadają, że regularnie dostawali różne poradniki, np. jak omijać zakaz handlu w niedzielę czy co robić w razie kontroli. Wśród zaleceń jest np. uzupełnienie numeru PKD o działalność bibliotek, postawienie w sklepie regału z książkami, ale także trzymanie minimum 10 pustych wniosków, które mogą w razie potrzeby wypełnić klienci chcący… wypożyczyć książkę.

„Klient otrzymuje kartę uczestnika na podstawie której będzie mógł korzystać z naszej wypożyczalni (na odwrocie stawiasz pieczątkę)” – czytamy w poradniku pokazanym nam przez jednego z franczyzobiorców. Na wypożyczenie jest 14 dni, trzeba pobierać kaucję od każdej wypożyczonej pozycji, za co należy wydać potwierdzenie z kasy fiskalnej.

Żabka odpowiada, że jest inaczej. – Nieprawdą jest, jakoby Żabka przygotowywała jakiekolwiek poradniki dotyczące omijania jakichkolwiek przepisów – twierdzi firma.

Faktycznie, poradnik, który widzieliśmy, był wydrukowany, ale nie zamieszczony w portalu dla franczyzobiorców, by uniknąć takich podejrzeń. Na kartce nie było również logo Żabki.

Co na to urzędy?

Byli franczyzobiorcy od dawna szukają pomocy w różnych instytucjach, na razie raczej bez efektów. „Do UOKiK docierają informacje o działaniach wskazanego przedsiębiorcy, w tym o jego relacjach z franczyzobiorcami. Wszystkie otrzymane sygnały dokładnie analizujemy. Obecnie nie prowadzimy postępowania wyjaśniającego ani antymonopolowego w sprawie działań wskazanego przedsiębiorcy” – informuje nas biuro prasowe Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podkreśla, że prezes Urzędu może podejmować działania w relacjach między przedsiębiorcami, jeśli wymaga tego interes publiczny i istnieje podejrzenie naruszenia przepisów o ochronie konkurencji. Ocena kwestii podatkowych należy do Krajowej Administracji Skarbowej.

Ministerstwo Finansów, któremu podlega KAS, nie czuje się jednak w tym sporze stroną. – Nie posiadamy danych dotyczących kontroli franczyzobiorców sieci Żabki ani złożonych przez nich korekt deklaracji w wyniku kontroli w podatku VAT. Systemy do ewidencjonowania kontroli podatkowych i celno-skarbowych w tym zakresie nie zawierają tak szczegółowych informacji – wyjaśnia biuro prasowe resortu.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców także umywa ręce. – Temat franczyzy jest nam znany i był już przedmiotem naszych prac. Warto jednak rozróżnić dwie kwestie. Rzecznik zajmuje się przede wszystkim ochroną praw przedsiębiorców w ich relacjach z administracją publiczną. Nie ma natomiast uprawnień do rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami, w tym dotyczących zapisów umów franczyzowych czy zasad współpracy z franczyzodawcą – mówi Dagmara Rybicka, p.o. dyrektora gabinetu Rzecznika MŚP.

Przedsiębiorcy działający na własne ryzyko

Zdaniem prawników, z którymi rozmawialiśmy, obecnie trudno nawet jednoznacznie stwierdzić, czy osoby prowadzące sklepy Żabki są de facto franczyzobiorcami, bo są istotne wątpliwości, czy można ich uznać za niezależnych przedsiębiorców. Przemawia za tym choćby bardzo szeroki zakres nadzoru, jakiemu podlegają: brak realnego wpływu na wysokość zamówień, asortyment, ceny nabycia i sprzedaży towarów, częste kontrole, wezwania do wyjaśnień, kary nakładane nawet za upieczenie zbyt małej liczby bułek.

– W sądach niestety często spotykamy się z brakiem znajomości realiów i praktyk biznesowych. Z kolei urzędy skarbowe podchodzą do tych spraw wyłącznie formalnie. Skoro kasa fiskalna jest zarejestrowana na franczyzobiorcę, to właśnie on jest uznawany za podatnika. Urzędnicy niechętnie podejmują inne decyzje, obawiając się lawiny roszczeń o zwrot nadpłaconego podatku – dodaje Karol Wadelek.

To jest kolejna kwestia: czy de facto taki model nie jest ukrytym zatrudnianiem na etat? – Sporami franczyzobiorców z Żabką zajmujemy się od wielu lat. W 2018 r. było nawet blisko przełomu i znaczącego wyroku co do zasad współpracy sieci z franczyzobiorcami, choć nie lubię w tym przypadku tego określenia. To nie są partnerzy, a w zasadzie etatowi pracownicy pod ciągłym nadzorem i z długą listą obowiązków. Niestety wtedy Żabka wyczuła możliwy przełom i za wszelką cenę była w stanie zgodzić się na ugodę. No i kupiła ją pieniędzmi, na które zgodziła się druga strona i wycofała pozew – mówi mec. Lech Obara z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Wspólnicy”.

Zajmował się wieloma sprawami także byłych pracowników Biedronki. – Latami walczyliśmy z nią i widać zmianę w tej firmie. Natomiast w Żabce, mimo upływu lat, nic się nie zmieniło. Dlatego chcemy skłonić do interwencji Państwową Inspekcję Pracy, która zyskała nowe uprawnienia i może sprawdzić, czy zawierane umowy między przedsiębiorcami nie są ukrytymi formami umów o pracę. Chcę też poprosić o wsparcie polityków obecnej koalicji rządzącej – dodaje mec. Obara.

Forum Przedsiębiorców BizRescue już zwróciło się do Państwowej Inspekcji Pracy w tej sprawie. „Odpowiadając na wniosek o kontrolę Żabka Polska, informacja o jej wynikach zostanie udzielona oddzielnym pismem po zakończeniu czynności kontrolnych i sporządzeniu dokumentacji” – napisała do stowarzyszenia w październiku dyrektor departamentu prawnego PIP Halina Tulwin.

Żabka podaje, że w spółce nie jest prowadzona kontrola PIP. A co z nadzorem? Firma twierdzi, że franczyzobiorcy są pełnoprawnymi przedsiębiorcami, „działającymi na własny rachunek i ryzyko, samodzielnie zatrudniającymi pracowników, regulującymi zobowiązania podatkowe i ubezpieczeniowe, a także prowadzącymi niezależną księgowość”. – Przystępując do sieci, franczyzobiorca zobowiązuje się do przestrzegania jej standardów, m.in. w zakresie wyglądu sklepu, oferty oraz obsługi klientów. Wspólne standardy są nieodłącznym elementem modelu franczyzowego i służą zapewnieniu spójności oraz ochronie marki, z której korzystają wszystkie sklepy sieci – precyzuje.

W prospekcie emisyjnym Żabki, w kategorii potencjalnych ryzyk dla prowadzonej działalności, spółka wskazała na możliwość uznania franczyzobiorców za pracowników etatowych. W tej samej kategorii znalazło się także możliwe złagodzenie zakazu handlu w niedziele, co uszczupliłoby obroty. Znalazł się tam również temat niejednoznacznych przepisów podatkowych, które mogą być zakwestionowane.