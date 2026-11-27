Pamiętamy schyłek PRL. Kartki, dewizy i jednostki gospodarki uspołecznionej. Już wtedy katalog wyłączeń ze składek był imponujący. Choćby strawne, dodatki dla drużyn konduktorskich, dodatki dewizowe marynarzy czy diety godzinowe pracowników poczt ruchomych.

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Potem przyszły transformacja, wolny rynek i wielka reforma emerytalna. Można by sądzić, że przynajmniej część tych reliktów PRL trafi do muzeum. Nic podobnego.

Pod koniec lat 90. katalog liczył 32 pozycje. Dziś? 30. Przetrwało 27, wykreślono 5, dopisano 3. Potrzebna deregulacja? Ależ nie niszczmy dorobku pokoleń! System osiągnął stan równowagi. Najpierw zadbano o powszechność składek, a potem o powszechność wyjątków.

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Weźmy strawne dla pracowników czasowo przeniesionych. Sama nazwa sugeruje strawę w słoiku. Tymczasem to pieniężna rekompensata kosztów wyżywienia. Podatek co do zasady trzeba zapłacić, ale składek do wysokości diety krajowej, czyli 45 zł dziennie, już nie. Słoika nie ma. Została nazwa. Bo strawne, żeby było strawne, nie może być oskładkowane.

Są też nagrody jubileuszowe. Jeśli zgodnie z zasadami ich przyznawania pracownik nabywa do nich prawo nie częściej niż raz na pięć lat, składek nie ma. Gdy prawo to nabywa co cztery lata, składki już są. Ta sama nagroda, ten sam pracownik. Widocznie pieniądz też musi dojrzeć.

O innowacyjność też zadbano. Należności za efekty pracowniczych projektów wynalazczych nie podlegają składkom. Duch racjonalizatora nadal krąży nad systemem. Przepisy okazały się trwalsze niż wynalazki, które miały promować.

I jeszcze działka. Nie w przenośni. W katalogu wciąż figuruje „świadczenie w naturze w postaci działki gruntu”, również wyłączone z podstawy wymiaru składek. Kto dziś rozdaje pracownikom grunty? Może po dobrym kwartale jakiś szef mówi: „Kowalski, świetna robota. Podwyżki nie będzie, ale za magazynem zostało nam osiem arów. Specjalnie dla pana. Bez ZUS”.

Ale nie wystarczy wiedzieć, od czego płacimy składki. W Ministerstwie Dziwnych Zbiegów cały kunszt polega na ustaleniu, kim właściwie jesteśmy. Pracownikiem? Przedsiębiorcą? Emerytem? Duchownym? Marynarzem? Nianią na umowie uaktywniającej? A może kilkoma osobami w jednym ciele? Ustawodawca przewidział i taką ewentualność. Wtedy następuje zbieg tytułów.

Sama nazwa jest znakomita. Zbieg kojarzy się przecież z uciekinierem. Tyle, że tutaj drogę ucieczki wytycza sama ustawa. Można jednocześnie pracować na etacie i prowadzić firmę. Jeżeli etat zapewnia co najmniej minimalne wynagrodzenie, składki społeczne z działalności nie są obowiązkowe. Jeden człowiek, dwa tytuły. Dla ZUS to już zupełnie inny człowiek.

W efekcie dwie osoby o identycznych dochodach mogą ponosić zupełnie różne obciążenia składkowe. Nie chodzi więc tylko o to, ile zarabiasz, ale przede wszystkim o to, jaki nosisz kapelusz.

I tak można całkiem legalnie zbiec przed obowiązkiem opłacania części składek społecznych. Jeszcze lepiej przejść na emeryturę, gdy tylko się da, i nadal prowadzić firmę. Można wtedy pobierać emeryturę, zarabiać i nie płacić składek emerytalnych z działalności.

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Być może odkryliśmy nowy model aktywizacji zawodowej: najpierw szybka emerytura, potem przedsiębiorczość. Nic dziwnego, że zapraszają nas do stołu G20.

Pozostaje jeszcze składka zdrowotna. Udoskonalona do granic możliwości przez twórców Polskiego Ładu. Ani składka, ani podatek. Taka fiskalna świnka morska – ani świnka, ani morska.

Ubezpieczenia społeczne dotykają zagadnień natury filozoficznej: kim właściwie jestem? Albo, w języku ZUS, jaki mam tytuł do ubezpieczeń?

W Polsce odpowiedzi na to egzystencjalne pytanie najlepiej szukać u księgowej. To ona powie ci, kim naprawdę jesteś: szczęśliwym zbiegiem czy przykładnie oskładkowanym frajerem.