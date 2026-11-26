Jensen Huang wrócił do Nvidii po 11 dniach od rezygnacji. Po ogłoszeniu tej informacji kurs akcji firmy wzrósł o ponad 30 proc.

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Rezygnacja inżyniera odbiła się szerokim echem. Niespodziewany zwrot akcji

W w czwartek, 19 listopada, inżynier robotyki Nvidii Darrell Dai opublikował w serwisie X wpis, w którym ogłosił odejście z firmy. Jako powód podał brak dostatecznych wyjaśnień ze strony spółki dotyczących przyczyn konieczności ustąpienia Huanga ze stanowiska. Post odbił się szerokim echem w sieci, gromadząc ponad 7 mln wyświetleń.

Rezygnując z pracy, Dai nie przewidział dalszego obrotu spraw. 23 listopada Nvidia poinformowała, że przywróciła na stanowisko prezesa Jensena Huanga ze skutkiem natychmiastowym. Firma podkreśliła, że pozytywnie ocenia jego zdolności przywódcze, a po zapoznaniu się z opiniami wysokich rangą przedstawicieli amerykańskiej administracji uznała, że jego powrót na stanowisko nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego USA. Przywrócenie Jensena Huanga na stanowisko szefa Nvidii miało nastąpić po interwencji prezydenta USA Donalda Trumpa, czemu zaprzecza sam zainteresowany.

Wieloletni dyrektor generalny Nvidii Jensen Huang ustąpił ze stanowiska 12 listopada po skandalu związanym z doniesieniami o jego romansie z kobietą podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin oraz ujawnieniu dwóch innych związków pozamałżeńskich. Wiadomość o powrocie Huanga na stanowisko spowodowała wzrost notowań Nvidii o ponad 30 proc.

„Być może działałem zbyt pochopnie”. Inżynier nie wyklucza powrotu

Po przywróceniu Jensena Huanga na stanowisko Darrell Dai napisał, że cieszy się z powrotu byłego szefa. Przyznał jednocześnie, że jego rezygnacja mogła być zbyt pochopna. Jak zaznaczył, nie chce jednak spieszyć się z decyzją o ewentualnym powrocie.

„Patrząc z perspektywy czasu, być może działałem zbyt pochopnie i nie chcę podejmować kolejnej ważnej decyzji w pośpiechu. Na razie chciałbym poświęcić trochę czasu na odpoczynek, refleksję i dokładne przemyślenie swojej przyszłości. W ramach tego jestem otwarty na rozważenie możliwości powrotu” – napisał Darrell Dai na platformie X.

Mimo kontrowersji związanych z romansem Huanga duża część załogi i przedstawicieli branży opowiedziała się za jego przywróceniem do pracy. Internetowa petycja w tej sprawie zebrała ponad 180 tysięcy podpisów, a wśród sygnatariuszy znalazł się między innymi Elon Musk.