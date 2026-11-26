Jak donosi Wirtualna Polska, kilkuminutowe zabiegi wstrzyknięcia żelu były rozliczane przez Szpital Wojewódzki w Koszalinie jako znacznie droższe hospitalizacje, przewidujące skomplikowane zabiegi lub założenie implantu. Pojedynczy zastrzyk z żelem rozliczany był z NFZ w kwocie nawet 28 tys. zł. Fundusz zakwestionował 858 z 860 takich zabiegów, wykonanych w latach 2019-2025.

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Od 2017 roku szefem Rady Społecznej szpitala jest senator Stanisław Gawłowski z Koalicji Obywatelskiej. WP podaje, że Gawłowski twierdzi, iż szpital dostał pozwolenie na wstrzykiwanie żelu zamiast implantu – NFZ nic jednak na ten temat nie wie.

Zastrzyk z żelu rozliczany z NFZ jako implant. Szpital w Koszalinie z milionami kary

Jak pisze Wirtualna Polska, to nie pierwsza placówka w Polsce stosujący ten mechanizm – wcześniej portal opisał m.in. spółkę neurochirurgów Spine w Mogilnie, która trwające kilka minut zabiegi warte ok. 1,5 tys. zł wyceniała na ponad 6,5 tys. zł, zarabiając w ten sposób ponad 26 tys. zł za godzinę pracy jednego lekarza. Ta sama spółka w szpitalu miejskim w Miastku miała zarabiać do 300 tys. zł za dzień pracy lekarza.

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Zdaniem Wirtualnej Polski powyższe nadużycia są jednak niczym w porównaniu z systemowymi działaniami, jakie miały miejsce w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. NFZ przy pierwszej kontroli przyjrzał się procedurze rozliczanej pod kodem H55, oznaczającym „zabiegi artroskopowe i przezskórne”, a więc procedury wykonywane w warunkach hospitalizacji. Kontrola objęła 335 przypadków tej procedury – w jej wyniku nie dopatrzono się ani jednego zabiegu, pasującego do tej definicji. Jak opisuje WP, pacjenci byli za to przyjmowani na krótki, kilkuminutowy zabieg ostrzyknięcia stawu kręgosłupa lekiem, a następnie wypisywani tego samego dnia. Mimo tego, szpital wystawiał NFZ czterokrotnie większy rachunek. W wyniku kontroli Fundusz nałożył na placówkę karę w wysokości blisko 1,5 mln zł.

Jak pisze WP, w wyniku kontroli rok później okazało się, że szpital nie tylko nie zmienił praktyk, ale wręcz zaczął rozliczać w taki sposób jeszcze więcej zabiegów. W 2024 roku, jak czytamy, czas zabiegu wynosił od 2 do 5 minut, a w niektórych przypadkach – kilkadziesiąt sekund. Co więcej, z kontroli wynikło, że w koszalińskiej placówce wykonuje się podejrzanie dużo zabiegów ukrywających się pod kodem H52, oznaczającym „zabiegi na kręgosłupie z zastosowaniem implantów”.

– To jest duży zabieg. Tego się nie da wykonać w kilkadziesiąt sekund i nie da się tego wykonać przez skórę. Procedura wymaga dekompresji kanału, czyli normalnego otwarcia pacjenta, wtedy wszczepia się implanty międzytrzonowe (trzon to największa, walcowata część kręgu – przyp. WP). Można wszczepiać z tyłu, z boku, z przodu. Różne są techniki dojścia – mówi cytowany przez WP dr Wojciech Wasilewski, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii. Jak dodał ekspert, istnieją różne implanty, ale ich cechą wspólną jest konieczność hospitalizacji przy ich wszczepieniu.

Jak pisze WP, NFZ sprawdził 150 zabiegów opisanych kodem H52 i zakwestionował 148 z nich. Szpital w rzeczywistości wstrzykiwał pacjentom żel (tzw. DiscoGel) i ostrzykiwał stawy mieszanką sterydu i leku znieczulającego. Za każdą procedurę, trwającą często poniżej minuty, koszalińska placówka pobierała od NFZ blisko 28 tys. zł. Co więcej, jak podaje WP, procedura ostrzyknięcia stawu żelem nie jest świadczeniem gwarantowanym – nie można wykonywać jej w Polsce za publiczne pieniądze. NFZ wystawił szpitalowi karę w wysokości 7 mln zł.

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Koszalin: szpital milionerów, który wyłudził do 120 mln zł z NFZ?

Jak twierdzi WP, opisane wyżej praktyki to tylko ułamek problemu. Kontrolerzy NFZ wzięli bowiem pod uwagę tylko część praktyk i krótki okres. Z wyliczeń WP wynika, że zabiegi opisane kodem H52 i H55 w latach 2021–2025 mogły kosztować NFZ od 100 do 120 mln zł.

W lipcu 2026 roku Sieć Obywatelska Watchdog Polska dotarła do informacji o zarobkach lekarzy w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Lista składa się z 320 zanonimizowanych pozycji na łączną wartość 119 mln zł. Z dokumentu wynika, że w 2025 roku 17 osób zarobiło w tej placówce ponad 1 mln zł. Najwyższa wypłata wyniosła aż 2 599 725 zł, a kolejne cztery największe: 2 111 046, 1 985 746, 1 625 983 oraz 1 516 522 zł. Jak podkreśla WP, nie wiadomo, czy wśród lekarzy-milionerów są neurochirurdzy dopuszczający się opisanego wyżej procederu.