Białoruski przywódca powiedział w rozmowie z francuskimi dziennikarzami, że gdyby konsekwentnie stosować logikę, którą Putin podpiera swoje żądania terytorialne wobec Ukrainy, Rosja powinna oddać swoje terytorium Mongolii.

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– Rosyjskie ziemie należały kiedyś do Mongołów i Tatarów. Pamiętacie? W takim razie musielibyśmy oddać całą Rosję Mongolii – powiedział Łukaszenko.

Dodał, że Putin doskonale rozumie tę sprzeczność. – Zgadzamy się. Najwyższy czas, żeby Mongolia zaczęła zgłaszać roszczenia terytorialne wobec Rosji – stwierdził.

Wypowiedź Łukaszenki jest odwróceniem argumentacji, którą Kreml wykorzystuje w odniesieniu do Ukrainy. Putin wielokrotnie podważał historyczną odrębność ukraińskiej państwowości, odwołując się do wspólnej przeszłości obu narodów i dawnych związków Ukrainy z Rosją. W 2021 roku, tuż przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji, opublikował obszerny tekst, w którym przekonywał, że Rosjanie i Ukraińcy stanowią „jeden naród”.

Łukaszenko chce polecieć z Zełenskim do Moskwy. Zełenski komentuje propozycję

W tym samym wywiadzie dla „Le Point” Aleksander Łukaszenko przedstawił pomysł bezpośrednich rozmów Wołodymyra Zełenskiego z Władimirem Putinem. Zadeklarował, że jest gotów polecieć z ukraińskim prezydentem do Moskwy i osobiście zagwarantować mu bezpieczeństwo.

– Wołodymyr Zełenski i ja moglibyśmy wsiąść do samolotu i polecieć do Moskwy. Tylko we dwóch. Mógłbym być gwarantem jego bezpieczeństwa – przekonywał.

Łukaszenko twierdził, że w takim formacie Rosja, Ukraina i Białoruś szybciej porozumiałyby się w sprawie zakończenia wojny niż przy udziale Europejczyków.

Wołodymyr Zełenski podszedł do tego pomysłu bez entuzjazmu. W reakcji na propozycję Łukaszenki spytał, czy białoruski przywódca uważa go za „walizkę”, skoro proponuje zabranie go do Moskwy. Dodał, że pojawianie się takich niekonstruktywnych propozycji ma na celu tylko zaśmiecanie przestrzeni informacyjnej i nie przybliża zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.