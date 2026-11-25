Pierwsza dama USA Melania Trump
Melania Trump przekazała w środę, że do ponownego połączenia dzieci z rodzinami doszło dzięki współpracy władz Rosji i Ukrainy. W oświadczeniu podkreśliła, że zamierza kontynuować działania humanitarne mające na celu odnajdywanie rozdzielonych przez wojnę bliskich.
Biuro pierwszej damy USA poinformowało w komunikacie, że była to już siódma tego rodzaju akcja przeprowadzona w ramach jej inicjatywy. Dotychczas dzięki zaangażowaniu Melanii Trump do rodzin powróciło łącznie 43 ukraińskich dzieci.
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Starania o sprowadzenie przesiedlonych przez rosyjskie władze dzieci do domów pierwsza dama rozpoczęła w 2025 roku. Kluczowym momentem dla jej inicjatywy było spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce. Rosyjskiemu przywódcy przekazano wówczas list od Melanii Trump dotyczący losu dzieci wywiezionych z Ukrainy.
Skala problemu wciąż pozostaje ogromna. Według danych władz w Kijowie Rosja nielegalnie deportowała lub przemieściła z okupowanych obszarów Ukrainy ponad 19 tys. dzieci.
W październiku pierwsza dama USA doprowadziła również do wydania decyzji o zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą w kontrolowanym przez Rosjan mieście Ołeszki. Tymczasowy rozejm, który obowiązywał od 27 października do 2 listopada, pozwolił dostarczyć do Ołeszek pomoc humanitarną oraz ewakuować cywilów.
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