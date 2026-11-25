Norweska minister kultury Lubna Jaffery zapowiedziała w środę wprowadzenie oznaczenia książek, które powstały choćby częściowo przy użyciu sztucznej inteligencji. Nie będą też mogły trafiać do bibliotek w ramach rządowego programu. Wprowadzane od 2027 roku przepisy są jednymi z najsurowszych na świecie.

Reklama Reklama

Gdy AI bierze udział w powstaniu książki. Norwegia chce oznaczać takie egzemplarze

W wywiadzie dla dziennika „Aftenposten” minister zapowiedziała wprowadzenie deklaracji, w których autorzy informowaliby o wykorzystaniu sztucznej inteligencji przy pisaniu książek. Ich oświadczenia miałyby podlegać kontroli.

„Obawiam się, że możemy utracić zaufanie między czytelnikiem a autorem. Zadaniem państwa jest chronić literaturę tworzoną przez człowieka, a nie finansować twórczość maszyn” – powiedziała minister.

Decyzja o tym, jak będzie wyglądać granica między twórczością człowieka a sztucznej inteligencji, nie została podjęta. Temu poświęcone będzie grudniowe spotkanie Jaffery z norweskimi wydawcami.

Książki wytworzone z użyciem AI wyłączone z państwowych programów i dofinansowań

Na początku listopada norweski rząd zdecydował o wyłączeniu książek stworzonych choćby częściowo przez AI z państwowych programów zakupów bibliotecznych oraz dofinansowania literatury. Ograniczenia obejmują także tłumaczenia i ilustracje. Do odmowy finansowania będzie wystarczyć nawet pojedynczy akapit napisany przez sztuczną inteligencję czy przetworzony przez nią element ilustracji. Wykluczone zostaną również tłumaczenia maszynowe, nawet jeśli następnie zostaną opracowane przez zawodowego tłumacza.

Dopuszczalne pozostanie korzystanie z AI przy korekcie tekstu, sprawdzaniu gramatyki, wyszukiwaniu synonimów, zbieraniu materiałów czy rozwijaniu pomysłów. W szczególnych przypadkach możliwe będą wyjątki uzasadnione artystycznie lub merytorycznie.

Minister chce, by nowe przepisy gwarantowały, że korzystanie ze obiektów artystycznych wytworzonych przez AI nie było tańsze od korzystania ze sztuki stworzonej przez człowieka. Podkreśliła przy tym, że obecne regulacje nie są jasne co do przysługujących z tytułu wykorzystania utworów honorariów.

„Musimy zadbać o to, by dochody ze sprzedaży sztuki trafiały do ludzi” – podkreśliła Jaffery.

Wchodzące w życie z początkiem 2027 roku norweskie przepisy są jednymi z najsurowszych na świecie. Na terenie Unii Europejskiej głównym dokumentem regulującym wykorzystanie sztucznej inteligencji jest przyjęty w 2025 roku AI Act. Nie wprowadza on jednak powszechnego obowiązku oznaczania takich książek. O ustanowienie go oraz zarezerwowanie publicznych środków wyłącznie dla twórczości człowieka od kwietnia zeszłego roku apelują europejskie organizacje pisarzy, tłumaczy i wydawców.

Ograniczenia dla AI zawiera natomiast finansowany ze środków unijnych program „Kreatywna Europa”, który wspiera tłumaczenie, wydawanie, dystrybucję i promocję europejskich książek w innych krajach. Wytyczne wykluczają finansowanie ze środków programu tłumaczenia maszynowe. Podobne ograniczenia wprowadził estoński państwowy fundusz kultury wspierający przekłady rodzimej literatury na języki obce.

W Australii publicznego dofinansowania nie otrzymują książki stworzone w całości lub znacznej części przez AI. W USA organizacja zrzeszająca pisarzy Authors Guild wprowadziła w ubiegłym roku dobrowolny system oznaczania książek napisanych przez człowieka.

W Polsce w ramach tegorocznego programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura 2026” dofinansowano 132 projekty na łączną kwotę blisko 3,3 mln zł. Regulamin programu nie przewidywał analogicznych do norweskich ograniczeń dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji.