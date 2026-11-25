Z tego artykułu dowiesz się: Co łączy dwie nowe oblegane wystawy „Bestiariusz” w Muzeum Narodowym i „Zwierzęta wszystkich światów” w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie Jak sztuka na przestrzeni wieków ukazywała złożoną i często ambiwalentną relację człowieka ze światem zwierząt.

Jaka tajemnica kryje się za wizerunkiem jednorożca i co łączy to mityczne stworzenie z arktycznym ssakiem.

W jaki sposób artystyczna wizja Albrechta Dürera ukształtowała na stulecia europejskie wyobrażenie o nosorożcu.

Dlaczego współczesna humanistyka podważa rolę człowieka jako „pana stworzenia” na rzecz współistnienia z naturą.

Spotyka się na nich sztuka z nauką, prawda z fikcją, natura z wyobraźnią, rzeczywistość z kulturowymi mitami. „Bestiariusz” w Muzeum Narodowym w Warszawie liczy 600 eksponatów-obrazów, rzeźb, grafik, rysunków, artystycznego rzemiosła i współczesnych instalacji, dzieł natury i artystów dawnych do współczesnych; od paleolitycznych glinianych figurek do kultowych bohaterów animacji, m.in. Misia Colargola i Misia Uszatka.

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Grażyna Bastek – autorka koncepcji tej imponująco wielowymiarowej wystawy i jej kuratorka podzieliła ją na dziewięć tematycznych rozdziałów. Tytuł pokazu odsyła do identycznie brzmiącego rozdziału, opowiadającego o stworach z mitów, legend i baśni. A wizualnie aranżacja całej ekspozycji bardzo silnie kojarzy się z rozdziałem „Gabinety osobliwości”, poświęconym popularnym w Europie w XVI-XVII wieku kunstkamerom.

A jednocześnie Grażyna Bastek twierdzi, że pokaz mówi znacznie więcej o ludziach niż o zwierzętach, pozwalając nam przejrzeć się w oczach zwierząt. Na pewno jest to wystawa o wzajemnych relacjach ludzi i zwierząt.

Człowieka dziś coraz częściej przestaje widzieć się w roli pana stworzenia i odzyskuje świadomość współistnienia na równi z innymi gatunkami w obrębie natury.

Z kolei ekspozycja „Zwierzęta wszystkich światów. Wystawa Biblioteki Narodowej w Pałacu Rzeczypospolitej” na Placu Krasińskich zestawia dawne księgi i atlasy zwierząt ze zbiorów BN-wypełnione rycinami i drukami, rozbudzającymi badawczą chęć poznania wszystkiego, co żyje-z wykonanymi komputerowo przestrzennymi modelami najbardziej fascynujących, często mitycznych stworzeń. Z dzieł dawnych szczególną uwagę przykuwa „Historia naturalna” Jana Jonstona, XVII-wiecznego polskiego lekarza i przyrodnika z Leszna oraz prace Marii Sibylli Merian, wybitnej entomolożki, botaniczki i artystki, działającej w tym samym wieku w Niemczech i w Holandii. A wyobraźnię rozbudzają wielkoformatowe współczesne rzeźby wykonane przez Dawida Korzeniowskiego znakomicie współgrające z architekturą Pałacu Rzeczypospolitej oraz scenografią i oświetleniem Aleksandra Prowalińskiego.

Kurator pałacowej ekspozycji dr Łukasz Kozak zaznacza, że wykonanie modeli 3 D zwierząt było bardzo trudnym wyzwaniem, bo wszak wzorowano się na płaskich książkowych ilustracjach. W rzeźbach zwierząt postawiono więc na pełną symetrię, choć w naturze ich proporcje nigdy nie są tak idealne, ale dzięki temu podkreślono rolę fantazji w tworzeniu ich wizerunków.

Mityczny jednorożec

Symbolicznym łącznikiem obydwu ekspozycji jest jednorożec. Fantastyczne legendarne zwierzę, podobne do konia, z długim rogiem na czole, pojawia się na plakacie wystawy w Muzeum Narodowym. Spotkamy go też w jednej z instalacji w MNW, w której narysowany na ścianie zdaje się patrzeć na swój porzucony róg o cudownych właściwościach (uważano go za afrodyzjak, panaceum na wszelkie choroby, skutecznie niwelujące działanie trucizny), zamieniony w muzealny eksponat. Ale jak to możliwe, że nieistniejące mityczne zwierzę mogło zgubić autentyczny ponad metrowy róg? Twórcy wystawy zdradzają widzom tę tajemnicę. Ceniony przez kolekcjonerów i poszukiwany na królewskich dworach obiekt to naprawdę kieł narwala, żyjącego w wodach arktycznych ssaka, zwanego morskim jednorożcem. A jeśli odwiedzimy jeszcze Pałac Rzeczypospolitej, to tam spotkamy komputerowo wygenerowaną trójwymiarową rzeźbę mitycznego potężnego jednorożca, odwzorowanego na podstawie ilustracji z dawnych ksiąg.

Jednorożec na wystawie w Pałacu Rzeczypospolitej Foto: Monika Kuc

Każde zwierzę na obydwu ekspozycjach to inna wciągająca historia, którą warto odkryć. Mnie frapowały szczególnie te, którym towarzyszą wielowarstwowe konteksty kulturowe i artystyczne. W Muzeum Narodowym np. japoński lew karashisi, trochę podobny do psa, który czai się blisko wejścia na wystawę, bo figury tego mitycznego strażnika wywodzącego się z buddyjskiej kultury, ustawiano zwykle przy świątyniach shinto, by odpędzały złe moce. Nieoczekiwanie ten sam lew, choć popkulturowo znacznie przeobrażony, również mnie pożegnał jako jeden z bohaterów komputerowej gry Minecraft (wśród towarzyszących pokazowi licznych atrakcji), której kilkuminutowa fabuła zamienia widzów w poszukiwaczy zaginionych eksponatów w wirtualnej przestrzeni.

Czy też w Pałacu Rzeczypospolitej rzeźbiarska potężna figura nosorożca, stworzona komputerowo, która wbrew pozorom nie jest odwzorowaniem tego zwierzęcia wprost z natury, ale pośrednio-poprzez wizję Albrechta Dürera z 1515 roku, inspirującą przez dwa stulecia europejskich ilustratorów i przyrodników? Dürer sam nie oglądał pierwszego nosorożca przywiezionego z Indii do Europy, do Lizbony; wiadomość o wydarzeniu dotarła do niego w Norymberdze. W swojej fantastycznej wizji połączył współczesne relacje i szkice z antycznym opisem, dlatego jego nosorożec wygląda jak zakuty w pancerz niczym w zbroję.

Wystawa „Bestiariusz” MNW jest w zarazem pokazem problemowym, poruszającym wiele tematów ważnych zarówno dla dziejów ludzkości jak i współczesności

Albo przenosząc się znów do Muzeum Narodowego – wspaniałe XX-wieczne malarskie i graficzne „Bestiariusze” Jana Lebensteina z hybrydalnymi ludzko-zwierzęcymi postaciami, które mówią o różnych aspektach cywilizacji i człowieczeństwa, czerpiąc inspiracje z bardzo wielu źródeł – z przełomowych w sztuce artysty nowoczesnych „figur osiowych”, jak i ze starożytnych mitologii i wierzeń zapisanych w sztuce Pergamonu i Mezopotamii, odkrywanej w Pergamonmuseum w Berlinie i w paryskim Luwrze, a także ze źródeł biblijnych, jak Księgi Hioba i Apokalipsa św. Jana w tłumaczeniu Czesława Miłosza i literackich – zwłaszcza z „Folwarku zwierzęcego” George’a Orwella.

Od raju do potopu

Wystawa „Bestiariusz” MNW jest w zarazem pokazem problemowym, poruszającym wiele tematów ważnych zarówno dla dziejów ludzkości, jak i współczesności. Dla muzealnej parady zwierząt przez sztukę wszystkich epok niezwykle istotne są odniesienia do biblijnych wizji stworzenia świata i obrazów raju, gdy ludzie i zwierzęta żyły jeszcze w pełnej harmonii. Od podziwu dla Stwórcy, który powołał zdumiewająca obfitość gatunków w dziele XVII-wiecznego działającego na Śląsku malarza Michaela Willmanna do współczesnego żartobliwego XXI-wiecznego przedstawienia raju na obrazie „Boski ogród, wieczny maj” Dawida Czycza.

Także biblijny potop, który Bóg zesłał, karząc ludzkość za grzechy, a jednocześnie uratował Noego jako jedynego sprawiedliwego i jego rodzinę a przy okazji pozwolił na Arkę Noego wsiąść pokaźnej liczbie zwierząt, działał na wyobraźnię artystów i pobudzał ich do refleksji nad wspólnotą losów ludzi i zwierząt w zwrotnych momentach dziejów.

Pieszczoszki, drapieżcy i ofiary

W „Bestiariuszu” nie brak również tematów kontrowersyjnych. Już początek ekspozycji wprowadza w konsternację, bo dlaczego zamknięto tu w klatkach współczesne dzieła, reinterpretujące zadomowione w popkulturze postacie, jak np. „Koziołek Matołek” Pawła Althamera, uosabiający dzisiejszą wersję mitu o wiecznym wędrowcu czy rzeźba „Królowa Midas szuka Bugsa” duetu Marka Kijewskiego i Małgorzaty Malinowskiej (z klocków Lego i pianki poliuretanowej), która mitologiczne odniesienia łączy z wizerunkami Kaczora Donalda i Królika Bugsa. Trudno nie zadać pytania, czy na pewno chodzi tutaj o wyniesienie współczesnych popkulturowych superbohaterów na pomniki (jak sugeruje opis) i stworzenie panteonu wybrańców (lub idoli), czy raczej o narastający w kulturze w ciągu wieków głęboki rozdział między światem ludzkim i zwierzęcym.

Wstrząsowo na miłośników i obrońców zwierząt działa też ukazanie ich często instrumentalnego traktowania jako materiałów w modzie i produkcji dekoracyjnych przedmiotów. Poszukiwane kiedyś przez elegantki torebki czy buty ze skór węży i jaszczurek albo ozdobne nakrycia głowy z piórami, skrzydłami i barwionymi martwymi ptakami albo futra z karakułów i gronostajów dostarczają aż nadto argumentów współczesnym proekologicznym aktywistom.

Widok wystawy „Bestiariusz” w Muzeum Narodowym w Warszawie Foto: Bartosz Bajerski

Jak zauważają twórcy pokazu, ludzie traktują zwierzęta ambiwalentnie: od czułości wobec domowych pupili do okrucieństwa, zacierającego granice między człowiekiem drapieżcą i jego ofiarą.

Finałowy rozdział wystawy „Bestiariusze” w MNW „Człowiek i inne istoty” niesie jednak nową nadzieję, pokazując zachodzące zmiany w humanistyce i postawie człowieka, który dziś coraz częściej przestaje widzieć się w roli pana stworzenia i odzyskuje świadomość współistnienia w obrębie natury, na równi z innymi gatunkami.

„Bestiariusz” – wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie czynna do 14 marca 2027 roku (kuratorzy Grażyna Bastek, Przemysław Deles i Łukasz Kozak)

Ekspozycja „Zwierzęta wszystkich światów. Wystawa Biblioteki Narodowej w Pałacu Rzeczypospolitej”, Plac Krasińskich 3/5 – czynna do kwietnia 2027 roku