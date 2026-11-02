Susan Swartz zaczęła swoją artystyczną karierę jako nauczycielka plastyki
Susan Swartz to amerykańska malarka, która pochodzi z Pittsburgha w Pensylwanii. Jak opisuje czeski portal CzechCrunch, kobieta zainteresowała się sztuką dopiero w ostatniej klasie szkoły średniej. Nauczyciel dostrzegł wtedy jej talent i zachęcił rodziców do wspierania córki. Swartz ukończyła studia artystyczne, a następnie przez kilkanaście lat uczyła plastyki, w tym czasie rozwijając również własną twórczość.
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Początkowo tworzyła realistyczne pejzaże oraz obrazy przedstawiające zwierzęta i podwodny świat. W 2002 roku została oficjalną artystką zimowych igrzysk olimpijskich w Salt Lake City odpowiedzialną za tematykę środowiskową, dzięki czemu zyskała międzynarodową rozpoznawalność.
W tym okresie pojawiły się u niej problemy zdrowotne. Kobieta przez długi czas zmagała się z nierozpoznaną boreliozą, a później również z zatruciem rtęcią. Mimo ograniczeń zdrowotnych nie przestała malować. Stopniowo porzuciła jednak realizm na rzecz abstrakcji.
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„Przeszłam od malowania umysłem do malowania duszą” – powiedziała w rozmowie z CzechCrunch. W swoich pracach zaczęła również wykorzystywać różnego rodzaju materiały, w tym liście, nasiona i suszone rośliny, a nawet tak nietypowe elementy jak ryż czy soczewica.
Zainteresowanie tematyką przyrodniczą i środowiskową sprawiło, że obrazy Swartz przyniosły jej z czasem uznanie także za granicą. W ciągu ostatnich 10 lat jej dzieła były wystawiane w Salzburgu, muzeach Ludwiga w Koblencji i Budapeszcie, w Petersburgu oraz Pekinie.
Ceny obrazów artystki różnią się w zależności od rozmiaru. Najmniejsze kosztują około 8 tys. dolarów, a większe nawet ponad 50 tys. dolarów. Znacznie taniej można kupić druki artystyczne, sprzedawane za około 350 dolarów.
Obecnie dzieła amerykańskiej artystki można obejrzeć w praskiej NIA Gallery na wystawie „The Infinite”. Będzie ona otwarta do 15 stycznia 2027 roku. Swartz póki co nie planuje kończyć kariery. „Po co przestawać? Każdy dzień jest darem” – podkreśla.
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