Z tego artykułu dowiesz się: Jakie przesłanie wspiera pierwszą nagrodę Ossolineum za mecenat nad kulturą.

W jaki sposób Jerzy Starak, jeden z czołowych polskich przedsiębiorców i mecenasów realizuje ideę dzielenia się sukcesem.

Jak polska sztuka współczesna zyskuje uznanie na międzynarodowej arenie dzięki prywatnej inicjatywie.

Uroczystość odbyła się w ramach II Forum Mecenatu Kultury „Capital of Culture”. Nagroda Sume Superbiam Quaesitam Meritis – ustanowiona w Roku Józefa Maksymiliana Ossolińskiego – nawiązuje do jego idei, która ponad dwieście lat temu stała się fundamentem Ossolineum: prywatne zbiory mogą być dobrem wspólnym i służyć kolejnym pokoleniom; dzielenie się jest najwyższą formą posiadania.

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O wyborze laureata zdecydowała Kapituła Sume Superbiam Quaesitam Meritis, w której zasiadają dyrektorzy najważniejszych polskich instytucji kultury.

Dzielenie się sukcesem

Jerzy Starak – przedsiębiorca, kolekcjoner i filantrop, jest wraz z żoną Anną twórcą Fundacji Rodziny Staraków, założonej w 2008 r., która promuje polską sztukę w kraju i za granicą.

– Dawanie społeczeństwu czegoś od siebie, co buduje większą wartość, wynika z mojego głębokiego przekonania, że jeśli osiągnęło się sukces, należy się nim podzielić. W tej działalności koncentruję się przede wszystkim na dwóch obszarach: nauce i sztuce. Nauka szuka odpowiedzi. Sztuka prowokuje pytania, zmusza do krytycznego i niekonwencjonalnego myślenia. Tak widzę sens naszego działania – powiedział Jerzy Starak, odbierając nagrodę.

Tworząc kolekcję polskiej sztuki powojennej i Fundację, Anna i Jerzy Starakowie zakładali, że jej oddziaływanie nie powinno ograniczać się do prywatnego użytku. Dlatego prace najwybitniejszych polskich artystek i artystów są przez Fundację bezpłatnie udostępniane publiczności w Spectra Art Space.

Dawanie społeczeństwu czegoś od siebie, co buduje większą wartość, wynika z mojego głębokiego przekonania, że jeśli osiągnęło się sukces, należy się nim podzielić. Jerzy Starak

Polscy artyści i światowe dziedzictwo

Działalności Jerzego Staraka towarzyszy przekonanie, że kultura ma realny wpływ na sposób, w jaki Polska jest postrzegana na świecie; buduje pozycję Polski, pokazując, jak polscy artyści współtworzą światowe dziedzictwo.

Od 2017 r. Fundacja Rodziny Staraków prezentuje dorobek polskich artystów międzynarodowej publiczności podczas Biennale Sztuki w Wenecji.

Tegoroczna wystawa „Tadeusz Kantor (1915–1990). Emballage, Cricotage and Madame Jarema” jest piątą prezentacją polskiej sztuki organizowaną przez Fundację. Uzyskała status oficjalnego wydarzenia towarzyszącego (Collateral Event) Biennale Sztuki. Wcześniejsze ekspozycje na Biennale w Wenecji poświęcone były twórczości Ryszarda Winiarskiego (2017), Ewy Kuryluk (2022) oraz Andrzeja Wróblewskiego (2024).

Obecnie Fundacja Rodziny Staraków prowadzi rewitalizację XVII-wiecznego zespołu dworsko-parkowego i planuje budowę muzeum sztuki w Oborach koło Warszawy. W sąsiedztwie historycznego parku powstanie nowoczesny budynek zaprojektowany przez pracownię Renzo Piano. Obiekt umożliwi prezentację najlepszych dzieł polskiej sztuki szerokiej publiczności. To największe przedsięwzięcie tego rodzaju realizowane z prywatnej inicjatywy w Polsce, nowy punkt odniesienia dla rodzimej filantropii i mecenatu kultury.