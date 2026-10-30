Slowikowska pojawiła się w programie 29 października, w dniu swoich 31. urodzin. Z tej okazji Jimmy Fallon i goście zgromadzeni w studiu zaśpiewali dla niej „Sto lat”. Slowikowska wcześniej sama nauczyła prowadzącego i widownię słów oraz wymowy, co okazało się językowym wyzwaniem dla Fallona. Nagranie w ciągu czterech godzin od publikacji zgromadziło ponad 1,3 mln wyświetleń.

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Kim jest Veronika Slowikowska?

Jak pisze Zwierciadło, Slowikowska urodziła się w 1995 roku w kanadyjskim Barrie, a jej rodzice wyemigrowali do Kanady ze Świdnicy. Jak sama przyznaje, dorastała w domu, w którym mówiło się po polsku i pielęgnowano rodzinne tradycje. W wywiadzie dla polskiego „GQ” wspominała oglądanie „Świata według Kiepskich” na kasetach VHS oraz jedzenie gołąbków i pierogów.

Slowikowska ukończyła Randolph College for the Performing Arts w Toronto, a następnie rozwijała umiejętności komediowe i improwizacyjne. Rozpoznawalność przyniosły jej absurdalne internetowe skecze tworzone z Kyle’em Chase’em i Michaelem Reesem. Z czasem ich twórczość zaczęła przyciągać uwagę sławnych artystów. Obecnie profil Veroniki na Instagramie obserwuje około 1,2 mln osób.

Od internetowych skeczy do Hollywood

Slowikowska ma za sobą również doświadczenie aktorskie. Występowała m.in. w serialach „Co robimy w ukryciu”, „Homeschooled” i „Oponiarze” oraz w filmach „Lubię filmy” i „EXmas”. We wrześniu 2025 roku ogłoszono, że dołączyła do obsady „Saturday Night Live”.

Teraz ma zagrać główną rolę w komedii „Stephanie, Bride to Be”, której jest również współscenarzystką, razem z Amy Sedaris i Michaelem Imperioli. Slowikowska rozwija także swój projekt Me As A Girl, w ramach którego tworzy muzykę w stylu indie pop.