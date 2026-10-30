Slowikowska pojawiła się w programie 29 października, w dniu swoich 31. urodzin. Z tej okazji Jimmy Fallon i goście zgromadzeni w studiu zaśpiewali dla niej „Sto lat”. Slowikowska wcześniej sama nauczyła prowadzącego i widownię słów oraz wymowy, co okazało się językowym wyzwaniem dla Fallona. Nagranie w ciągu czterech godzin od publikacji zgromadziło ponad 1,3 mln wyświetleń.

Kim jest Veronika Slowikowska?

Jak pisze Zwierciadło, Slowikowska urodziła się w 1995 roku w kanadyjskim Barrie, a jej rodzice wyemigrowali do Kanady ze Świdnicy. Jak sama przyznaje, dorastała w domu, w którym mówiło się po polsku i pielęgnowano rodzinne tradycje. W wywiadzie dla polskiego „GQ” wspominała oglądanie „Świata według Kiepskich” na kasetach VHS oraz jedzenie gołąbków i pierogów.

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Slowikowska ukończyła Randolph College for the Performing Arts w Toronto, a następnie rozwijała umiejętności komediowe i improwizacyjne. Rozpoznawalność przyniosły jej absurdalne internetowe skecze tworzone z Kyle’em Chase’em i Michaelem Reesem. Z czasem ich twórczość zaczęła przyciągać uwagę sławnych artystów. Obecnie profil Veroniki na Instagramie obserwuje około 1,2 mln osób.

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Od internetowych skeczy do Hollywood

Slowikowska ma za sobą również doświadczenie aktorskie. Występowała m.in. w serialach „Co robimy w ukryciu”, „Homeschooled” i „Oponiarze” oraz w filmach „Lubię filmy” i „EXmas”. We wrześniu 2025 roku ogłoszono, że dołączyła do obsady „Saturday Night Live”.

Teraz ma zagrać główną rolę w komedii „Stephanie, Bride to Be”, której jest również współscenarzystką, razem z Amy Sedaris i Michaelem Imperioli. Slowikowska rozwija także swój projekt Me As A Girl, w ramach którego tworzy muzykę w stylu indie pop.