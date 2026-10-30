Mieszkańcy okupowanego przez Rosję miasta Ołeszki w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy wyruszyli w drogę do rosyjskiej Anapy, skąd odlecą samolotami na Białoruś, a stamtąd trafią do ojczyzny – poinformował w piątek Dawyd Arachamija, przewodniczący frakcji parlamentarnej partii Sługa Narodu.

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Ołeszki: mieszkańcy rozpoczęli ewakuację. Wylecą z rosyjskiej Anapy na Białoruś

„Ukraińska delegacja wraz z ewakuowanymi mieszkańcami Ołeszek wyruszyła do Anapy. Stamtąd odlecą oni samolotami na Białoruś, a następnie autobusami dotrą do domu (Ukrainy)” – napisał polityk w komunikatorze Telegram.

Wcześniej szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow opublikował na Telegramie zdjęcia z misji humanitarnej w Ołeszkach, na których widać cywilów, dziennikarzy i żołnierzy. Poinformował, że dla mieszkańców zamierzających ewakuować się na terytorium kontrolowane przez Ukrainę przygotowano środki transportu, a do miasta dostarczono również pomoc humanitarną.

Na czele ukraińskiej delegacji stoi rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec. Powiedział on, że prace przebiegają zgodnie z ustaleniami poczynionymi z pełnomocniczką ds. praw człowieka w Federacji Rosyjskiej Janą Łantratową, przy wsparciu i koordynacji pierwszej damy Stanów Zjednoczonych Melanii Trump.

Łubinec przekazał w piątek, że na potrzeby misji humanitarnej w Ołeszkach w obwodzie chersońskim przygotowano 25 autobusów na łącznie 750 miejsc, a także karetki pogotowia przeznaczone do przewozu osób o ograniczonej mobilności.

Wojna na Ukrainie: Ołeszki, miasto okupowane przez Rosjan

Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień mediów drogi dojazdowe do miasta były zaminowane i stale operowały tam rosyjskie drony, utrudniając mieszkańcom opuszczenie tych terenów.

Czytaj więcej Dyplomacja Zawieszenie broni w Ołeszkach. Melania Trump ogłosiła porozumienie Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina uzgodniły lokalne zawieszenie broni w okupowanych przez Rosję Ołeszkach w obwodzie chersońskim. Rozejm m...

Władze w Kijowie alarmowały w minionych tygodniach, że sytuacja cywilów w Ołeszkach jest dramatyczna. USA potwierdziły, że bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywa tam około 2 tys. osób, w tym 50 dzieci.

Biały Dom poinformował 23 października, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać walki w Ołeszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Rozejm rozpoczął się 27 października o godz. 3 czasu ukraińskiego (godz. 2 w Polsce) i ma potrwać do godz. 22.59 w dniu 1 listopada.