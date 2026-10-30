Agencja Reutersa powołując się na rosyjski dziennik „Izwiestija” podaje, że w nocy w stronę kontrolowanego przez Rosjan miasta Ołeszki na południu Ukrainy wyruszył konwój z pomocą, przewożący m.in. żywność oraz zaopatrzenie medyczne.

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Działanie to jest efektem wielotygodniowych starań o zorganizowanie pomocy dla mieszkańców miasta, którzy znaleźli się w skrajnie trudnej sytuacji. Miasto to zostało zajęte przez rosyjskie siły wkrótce po rozpoczęciu przez Moskwę w lutym 2022 r. inwazji. W wynegocjowanie rozejmu zaangażowani byli zarówno rzecznicy praw człowieka obu stron, jak i przedstawiciele USA.

Spotkanie ukraińskiego i rosyjskiego rzecznika praw człowieka w Ołeszkach

Jak podaje Reuters, ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec oraz jego rosyjska odpowiedniczka Jana Lantratowa – oboje z naszywkami przedstawiającymi flagi swoich krajów – spotkali się nocą, co uwieczniono na nagraniu opublikowanym przez rosyjską telewizję państwową „Wiesti”.

„Czy wszystko w porządku?” – zapytała po rosyjsku Lantratowa. „Tak, zostaliśmy ciepło przyjęci” – miał odpowiedzieć po ukraińsku Łubinec.

Według stacji do spotkania doszło w Ołeszkach. Lantratowa przekazała, że na miejscu przygotowano 25 autobusów, mogących pomieścić co najmniej 750 osób, które chciały opuścić miasto. Mieszkańcom umożliwiono również zabranie zwierząt domowych.

Rosyjskie agencje przytoczyły słowa Lantratowej, według której Moskwa i Kijów przestrzegają zawartych porozumień, a zawieszenie broni pozwala na dostarczanie pomocy do miasta.

Ołeszki: 2 tysiące osób pozbawionych dostępu do żywności i wody

23 października Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać walki w Ołeszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Biały Dom dodał, że doprowadziła do tego pierwsza dama USA Melania Trump.

Strona ukraińska alarmowała wcześniej, że sytuacja w Ołeszkach jest dramatyczna. Z informacji przekazywanych przez stronę amerykańską wynikało, że w mieście bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywa około 2 tys. osób, w tym 50 dzieci. Miasto zostało zalane po zniszczeniu pobliskiej tamy w Nowej Kachowce.

Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. W związku z działaniami zbrojnymi drogi prowadzące do miasta są zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony, co utrudnia mieszkańcom ewakuację z miasta.

Rozejm w Ołeszkach ma potrwać do godz. 22.59 w dniu 1 listopada.