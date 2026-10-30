Rosyjska rzeczniczka praw człowieka Jana Lantratowa i ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubiniec
Agencja Reutersa powołując się na rosyjski dziennik „Izwiestija” podaje, że w nocy w stronę kontrolowanego przez Rosjan miasta Ołeszki na południu Ukrainy wyruszył konwój z pomocą, przewożący m.in. żywność oraz zaopatrzenie medyczne.
Działanie to jest efektem wielotygodniowych starań o zorganizowanie pomocy dla mieszkańców miasta, którzy znaleźli się w skrajnie trudnej sytuacji. Miasto to zostało zajęte przez rosyjskie siły wkrótce po rozpoczęciu przez Moskwę w lutym 2022 r. inwazji. W wynegocjowanie rozejmu zaangażowani byli zarówno rzecznicy praw człowieka obu stron, jak i przedstawiciele USA.
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Jak podaje Reuters, ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec oraz jego rosyjska odpowiedniczka Jana Lantratowa – oboje z naszywkami przedstawiającymi flagi swoich krajów – spotkali się nocą, co uwieczniono na nagraniu opublikowanym przez rosyjską telewizję państwową „Wiesti”.
„Czy wszystko w porządku?” – zapytała po rosyjsku Lantratowa. „Tak, zostaliśmy ciepło przyjęci” – miał odpowiedzieć po ukraińsku Łubinec.
Według stacji do spotkania doszło w Ołeszkach. Lantratowa przekazała, że na miejscu przygotowano 25 autobusów, mogących pomieścić co najmniej 750 osób, które chciały opuścić miasto. Mieszkańcom umożliwiono również zabranie zwierząt domowych.
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Rosyjskie agencje przytoczyły słowa Lantratowej, według której Moskwa i Kijów przestrzegają zawartych porozumień, a zawieszenie broni pozwala na dostarczanie pomocy do miasta.
23 października Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać walki w Ołeszkach, by umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację ludności cywilnej. Biały Dom dodał, że doprowadziła do tego pierwsza dama USA Melania Trump.
Strona ukraińska alarmowała wcześniej, że sytuacja w Ołeszkach jest dramatyczna. Z informacji przekazywanych przez stronę amerykańską wynikało, że w mieście bez dostępu do żywności i wody pitnej przebywa około 2 tys. osób, w tym 50 dzieci. Miasto zostało zalane po zniszczeniu pobliskiej tamy w Nowej Kachowce.
Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. W związku z działaniami zbrojnymi drogi prowadzące do miasta są zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony, co utrudnia mieszkańcom ewakuację z miasta.
Rozejm w Ołeszkach ma potrwać do godz. 22.59 w dniu 1 listopada.
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