W związku z atakiem działanie wstrzymały podmoskiewskie lotniska Domodiedowo, Żukowskij i Wnukowo.

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Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował, że ze względów bezpieczeństwa działanie wstrzymały też lotniska w Kirowie, Ufie, Iżewsku i Orenburgu, a także w Kazaniu, Niżniekamsku, Czeboksarach, Bugulmie i Czerepowcu oraz w Samarze, Uljanowsku, Sarańsku i Saratowie.

Z kolei z Ukrainy napływają doniesienia o rosyjskim ataku powietrznym, którego celem miał być Charków.

Ihor Terechow, mer Charkowa poinformował, że drony zaatakowały dwie dzielnice miasta. W rejonie chołodnohirśkim w wyniku ataku doszło do pożaru, z kolei w ataku na rejon sałtiwski ucierpiała instytucja edukacyjna.

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