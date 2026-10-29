W nocy w stronę Moskwy leciało ponad 100 dronów
W związku z atakiem działanie wstrzymały podmoskiewskie lotniska Domodiedowo, Żukowskij i Wnukowo.
Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) poinformował, że ze względów bezpieczeństwa działanie wstrzymały też lotniska w Kirowie, Ufie, Iżewsku i Orenburgu, a także w Kazaniu, Niżniekamsku, Czeboksarach, Bugulmie i Czerepowcu oraz w Samarze, Uljanowsku, Sarańsku i Saratowie.
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Z kolei z Ukrainy napływają doniesienia o rosyjskim ataku powietrznym, którego celem miał być Charków.
Ihor Terechow, mer Charkowa poinformował, że drony zaatakowały dwie dzielnice miasta. W rejonie chołodnohirśkim w wyniku ataku doszło do pożaru, z kolei w ataku na rejon sałtiwski ucierpiała instytucja edukacyjna.
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