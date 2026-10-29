Demonstracja w Madrycie przybrała gwałtowny obrót. Jak podała hiszpańska telewizja TVE, policja musiała użyć gazu, aby rozpędzić protestujących. Do demonstracji wezwała skrajna prawica.

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Katastrofa kolejowa w Toledo: Wśród ofiar wypadku minister pracy w prawicowym rządzie Mariano Rajoya

Protest wymierzony był w lewicowy rząd socjaldemokratycznego premiera Pedro Sancheza oraz ministra transportu, których uczestnicy demonstracji obarczają odpowiedzialnością za środową katastrofę kolejową.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Jędrzej Bielecki: Katastrofa kolejowa pogrąża hiszpańską lewicę – Nie da się usprawiedliwić tego, że w takim kraju jak Hiszpania, dochodzi do dwóch wypadków pociągów dużych prędkości w ciągu roku – powiedział pr...

Do katastrofy w Urda doszło 28 października przed godziną 9. Uczestniczyły w niej pociągi, które kursują na trasie Madryt–Sewilla. Szybki pociąg AVE, który należy do państwowego przewoźnika Renfe, uderzył w stojący na torze pociąg prywatnego przewoźnika Iryo. Z niewiadomych przyczyn ten drugi nie ruszył po awarii systemu kontrolowania ruchu kolejowego, z kolei pociąg AVE otrzymał od kontrolera ruchu zgodę na jazdę, mimo że tor przed nim był zablokowany.

W wypadku zginęła m.in. Fátima Báñez, polityk opozycyjnej, prawicowej Partii Ludowej (PP), która w latach 2011-2018 była ministrem pracy i opieki społecznej w rządzie Mariano Rajoya.

Puente na środowej konferencji prasowej przyznał, że do katastrofy mógł doprowadzić błąd ludzki. „Niewytłumaczalnym” nazwał to, że kontroler ruchu dał zgodę pociągowi AVE na jazdę po awarii systemu kontrolowania ruchu, mimo iż na torze przed nim stał inny pociąg.

Dwie poważne katastrofy kolejowe w Hiszpanii w 2026 roku

Była to druga poważna katastrofa kolejowa w Hiszpanii w 2026 roku. W połowie stycznia wykolejenie trzech ostatnich wagonów pociągu dużych prędkości przewoźnika Iryo w pobliżu Adamuz w prowincji Kordoba doprowadziło do zderzenia z pociągiem Alvia jadącym z Madrytu do Huelvy. W tamtym wypadku zginęło 45 osób, a 122 zostały ranne.

Po katastrofie w Adamuz hiszpańska prawicowa opozycja, w tym Partia Ludowa i radykalna partia Vox, ostro krytykowały rząd Sancheza za zaniedbania dotyczące infrastruktury kolejowej.