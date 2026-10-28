Co najmniej 68 osób zginęło w katastrofie kolejowej, do której doszło w środę rano w miejscowości Urda w prowincji Toledo. Najnowszy bilans przekazały władze Kastylii-La Manchy. Ponad 50 osób zostało rannych. Ratownicy nadal przeszukują zniszczone wagony, a liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć.

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Katastrofa kolejowa w Hiszpanii: Awaria systemu kontroli jazdy pociągów, potem zawiódł człowiek

Hiszpański minister transportu Óscar Puente przedstawił szczegółowy przebieg wydarzeń poprzedzających katastrofę kolejową. Z jego relacji wynika, że do tragedii mogła doprowadzić błędna decyzja pracownika centrum sterowania ruchem Adif, hiszpańskiego państwowego zarządcy infrastruktury kolejowej.

Około godz. 8.30 doszło do awarii systemu LZB, odpowiedzialnego za automatyczną kontrolę ruchu pociągów dużych prędkości. Awaria objęła odcinek linii o długości około 63 kilometrów. System automatycznie zatrzymał około sześciu pociągów. Nadzór nad dalszym ruchem przejęli pracownicy centrum sterowania na madryckim dworcu Atocha.

O godz. 8.36 jeden z pracowników centrum zezwolił maszyniście pociągu AVE na wznowienie normalnej jazdy, mimo że system LZB nadal nie działał, a sygnalizacja wskazywała czerwone światło, zabraniające dalszej jazdy.

Zgodnie z procedurami w takiej sytuacji maszynista powinien otrzymać polecenie jazdy w trybie „marcha a la vista”, czyli z prędkością nieprzekraczającą 40 km/h, umożliwiającą zatrzymanie pociągu przed przeszkodą na torach. Takiego polecenia jednak nie wydano.

Óscar Puente określił decyzję pracownika centrum sterowania o zezwoleniu na normalną jazdę jako „niewytłumaczalną”. Zwrócił uwagę, że od wydania zgody do zderzenia minęło kilkanaście minut, a pracownicy centrum mieli wystarczająco dużo czasu, aby zauważyć i skorygować błąd.

Śledczy badają zarówno okoliczności awarii systemu bezpieczeństwa, jak i decyzje podjęte przez pracowników centrum sterowania ruchem.

Po otrzymaniu zgody pociąg AVE przejechał około 25 kilometrów. O godz. 8.53 uderzył w stojący przed nim skład Iryo. Według ministra mógł wcześniej osiągnąć prędkość nawet 200 km/h, jednak dokładna prędkość w chwili zderzenia nie została jeszcze ustalona.

Wkrótce potem pociąg AVE uderzył w tył pociągu Iryo z nieokreśloną jeszcze prędkością, co doprowadziło do wykolejenia się kilku wagonów, które spadły z nasypu.

Iryo to hiszpańsko-włoski operator kolei dużych prędkości. Z kolei AVE to marka hiszpańskich pociągów dużych prędkości należąca do państwowego przewoźnika Renfe.

Katastrofa kolejowa w Hiszpanii: W miejscowości Urda przygotowywana jest hala sportowa do przyjęcia poszkodowanych

Według informacji przekazanych przez służby ratunkowe dwa wagony spadły ze skarpy. Na miejsce skierowano liczne karetki i helikoptery. Okoliczne szpitale przygotowują się na przyjęcie rannych, a władze miejscowości Urda, w pobliżu której doszło do zderzenia, na prośbę Obrony Cywilnej przygotowują halę sportową, która w razie potrzeby ma posłużyć do przyjęcia poszkodowanych.

Na miejsce katastrofy przybył premier Hiszpanii Pedro Sánchez. Zapowiedział szczegółowe wyjaśnienie jej przyczyn i konsekwencje dla osób odpowiedzialnych za ewentualne zaniedbania.

– Doprowadzimy dochodzenie do końca. Jeśli doszło do zaniedbań, zostaną ujawnione. Jeśli zawiodły systemy bezpieczeństwa, reakcja będzie stanowcza – oświadczył premier podczas wizyty w Urda.