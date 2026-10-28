– Już miesiąc temu było przecież spotkanie w Waszyngtonie Xi Jinpinga i ono niczego nie zmieniło – mówi w podcaście „Rzecz w tym” Jędrzej Bielecki, dziennikarz „Rzeczpospolitej”. Jak przekonuje, interesy trzech mocarstw są sprzeczne, a Chiny nie mają powodu, by pomagać Trumpowi w budowaniu nowego światowego porządku.

Putin musi rozmawiać z Europą. Dlaczego plan Trumpa nie zadziałał?