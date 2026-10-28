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„Rzecz w tym”: Nowa Jałta i podział świata? „Chiny nie pójdą na układ z Trumpem”

Czy Donald Trump, Władimir Putin i Xi Jinping mogą porozumieć się ponad głowami Europy i Ukrainy, dzieląc świat na strefy wpływów? Choć wizja nowej Jałty powraca w międzynarodowych komentarzach, rzeczywistość geopolityczna jest znacznie bardziej skomplikowana.

Publikacja: 28.10.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Jędrzej Bielecki

– Już miesiąc temu było przecież spotkanie w Waszyngtonie Xi Jinpinga i ono niczego nie zmieniło – mówi w podcaście „Rzecz w tym” Jędrzej Bielecki, dziennikarz „Rzeczpospolitej”. Jak przekonuje, interesy trzech mocarstw są sprzeczne, a Chiny nie mają powodu, by pomagać Trumpowi w budowaniu nowego światowego porządku.

Putin musi rozmawiać z Europą. Dlaczego plan Trumpa nie zadziałał?

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