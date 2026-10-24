Dr Paweł Wawryszuk: „Devuczycizacja”. Czy w niedzielnych wyborach możliwa jest odbudowa Serbii?

Już w nadchodzącą niedzielę, 25 października, Serbowie zadecydują, jakiej chcą Serbii. Do wyboru mają dotychczasową rzeczywistość – nie dającą perspektyw szczególnie młodym, klientelistyczną i jednocześnie nieprzyzwoicie skorumpowaną – albo obietnicę przebudowy czy wręcz odbudowy tego, co zostało w ostatnich latach zniszczone – pisze bałkanista dr Paweł Wawryszuk.

