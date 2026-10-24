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Dr Paweł Wawryszuk: „Devuczycizacja”. Czy w niedzielnych wyborach możliwa jest odbudowa Serbii?

Już w nadchodzącą niedzielę, 25 października, Serbowie zadecydują, jakiej chcą Serbii. Do wyboru mają dotychczasową rzeczywistość – nie dającą perspektyw szczególnie młodym, klientelistyczną i jednocześnie nieprzyzwoicie skorumpowaną – albo obietnicę przebudowy czy wręcz odbudowy tego, co zostało w ostatnich latach zniszczone – pisze bałkanista dr Paweł Wawryszuk.

Publikacja: 24.10.2026 17:02

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Serbscy studenci zorganizowali w Belgradzie wiec kończący kampanię wyborczą

Serbscy studenci zorganizowali w Belgradzie wiec kończący kampanię wyborczą

Foto: Reuters

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Paweł Wawryszuk

Aleksandar Vučić, do niedawna prezydent, pragnący na powrót zostać premierem, zbudował niezwykle skuteczny i rozbudowany aparat kontroli politycznej nad instytucjami państwa.

Do Serbskiej Partii Postępowej (SNS) Aleksandara Vučicia należy ponad 10 proc. Serbów

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