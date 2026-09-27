Aleksandar Vučić
- Jestem wdzięczny obywatelom, którzy dwukrotnie obdarzyli mnie zaufaniem. Dzisiaj składam rezygnację – powiedział Aleksandar Vuczić podczas wystąpienia przed dziennikarzami w Belgradzie.
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Prezydent Serbii Aleksandar Vuczić rozwiązał 9 września parlament i wyznaczył termin przedterminowych wyborów na 25 października. Wcześniej zapowie...
Serbska Partia Postępowa (SNS) - partia, którą współzałożył Aleksandar Vuczić i przez wiele lat jej oficjalnie przewodził - ogłosiła wcześniej, że ustępujący prezydent jest jej kandydatem na premiera w wyborach zaplanowanych na 25 października.
Od 2014 do 2017 roku Vuczić pełnił funkcję premiera. W 2017 został prezydentem, a obecna kadencja jest jego drugą i ustawowo ostatnią.
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