Alternatywa dla Niemiec (AfD), otoczona kordonem sanitarnym, jest świeżo po zwycięstwach w dwóch wschodnich landach – Saksonii-Anhalcie i Meklemburgii-Pomorzu Przednim. W tym pierwszym próbuje utworzyć swój pierwszy rząd, co wydaje się realne, mimo że brakuje jej kilku mandatów w parlamencie (Landtagu).

Na wschodzie Niemiec AfD jest zdecydowanie partią numer jeden. Na zachodzie w wielu landach sondaże dają jej drugie miejsce. Poparcie dla niej rośnie prawie wszędzie.