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AfD ma być wielka. „Zalecałbym Polakom fortyfikowanie granicy na Odrze i Nysie”

Nacjonalistyczna AfD uważa, że już przejęła w Niemczech przewodnią rolę CDU. – Jak przejmie władzę, pojawi się chęć podzielenia się Polską z Rosjanami – wieszczy w rozmowie z „Rzeczpospolitą” publicysta i pisarz z Erfurtu.

Publikacja: 27.09.2026 09:59

Politycy AfD: współprzewodnicząca partii Alice Weidel i Ulrich Siegmund

Politycy AfD: współprzewodnicząca partii Alice Weidel i Ulrich Siegmund

Foto: REUTERS/Lisi Niesner

Jerzy Haszczyński

Alternatywa dla Niemiec (AfD), otoczona kordonem sanitarnym, jest świeżo po zwycięstwach w dwóch wschodnich landach – Saksonii-Anhalcie i Meklemburgii-Pomorzu Przednim. W tym pierwszym próbuje utworzyć swój pierwszy rząd, co wydaje się realne, mimo że brakuje jej kilku mandatów w parlamencie (Landtagu). 

Na wschodzie Niemiec AfD jest zdecydowanie partią numer jeden. Na zachodzie w wielu landach sondaże dają jej drugie miejsce. Poparcie dla niej rośnie prawie wszędzie.

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