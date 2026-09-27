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Politycy AfD: współprzewodnicząca partii Alice Weidel i Ulrich Siegmund
Alternatywa dla Niemiec (AfD), otoczona kordonem sanitarnym, jest świeżo po zwycięstwach w dwóch wschodnich landach – Saksonii-Anhalcie i Meklemburgii-Pomorzu Przednim. W tym pierwszym próbuje utworzyć swój pierwszy rząd, co wydaje się realne, mimo że brakuje jej kilku mandatów w parlamencie (Landtagu).
Na wschodzie Niemiec AfD jest zdecydowanie partią numer jeden. Na zachodzie w wielu landach sondaże dają jej drugie miejsce. Poparcie dla niej rośnie prawie wszędzie.
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