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W najnowszym odcinku podcastu „Świat w skali makro” Bogusław Chrabota rozmawia z Januszem Reiterem, dyplomatą i byłym ambasadorem, o Niemczech po wyborach, w których AfD triumfowała w dwóch wschodnich landach. Jak przypomina prowadzący, kanclerz Friedrich Merz nazwał wynik katastrofą. Czy powinien odejść? – To niczego by nie zmieniło – odpowiada Reiter.
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