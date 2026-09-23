W najnowszym odcinku podcastu „Świat w skali makro” Bogusław Chrabota rozmawia z Januszem Reiterem, dyplomatą i byłym ambasadorem, o Niemczech po wyborach, w których AfD triumfowała w dwóch wschodnich landach. Jak przypomina prowadzący, kanclerz Friedrich Merz nazwał wynik katastrofą. Czy powinien odejść? – To niczego by nie zmieniło – odpowiada Reiter.

Merz dostał jeszcze jedną szansę