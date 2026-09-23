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Janusz Reiter o sukcesie AfD i przyszłości Friedricha Merza

Po wyborach w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, gdzie CDU nie weszła nawet do parlamentu, Janusz Reiter ostrzega: jeśli AfD nie zostanie zatrzymana na wschodzie, fala rozleje się na zachód Niemiec. A stawką jest Europa.

Publikacja: 23.09.2026 14:00

Bogusław Chrabota

W najnowszym odcinku podcastu „Świat w skali makro” Bogusław Chrabota rozmawia z Januszem Reiterem, dyplomatą i byłym ambasadorem, o Niemczech po wyborach, w których AfD triumfowała w dwóch wschodnich landach. Jak przypomina prowadzący, kanclerz Friedrich Merz nazwał wynik katastrofą. Czy powinien odejść? – To niczego by nie zmieniło – odpowiada Reiter.

Merz dostał jeszcze jedną szansę

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