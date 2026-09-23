Do tragicznego zdarzenia doszło około północy wewnątrz rzymskiego Koloseum. Jak poinformowała agencja Reuters, 22-letni technik Andrea Moretti zginął w trakcie nocnych prac związanych z montażem nowego systemu oświetleniowego.

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Śmiertelny wypadek w Koloseum

Według szczegółowych ustaleń opublikowanych przez The US Sun, mężczyzna spadł z drugiego poziomu starożytnego amfiteatru z wysokości około 9 metrów. Pomimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych, życia młodego pracownika nie udało się uratować.

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The US Sun podaje, że Moretti był doświadczonym specjalistą ds. prac wysokościowych i linowych oraz wspinaczem. Zmarły pochodził z niewielkiej miejscowości Tottea w Apeninach Teramskich. Burmistrz tej gminy, Orlando Persia, zapowiedział ogłoszenie żałoby gminnej w dniu pogrzebu.

Zamknięcie Koloseum i śledztwo prokuratury. Reakcja premier Meloni

Tragedia wywołała natychmiastową reakcję włoskich władz. Minister kultury Alessandro Giuli, który pojawił się na miejscu wypadku jeszcze w nocy, wydał polecenie całkowitego wstrzymania wszelkich prac budowlanych i konserwacyjnych na terenie amfiteatru. Na znak żałoby podjęto decyzję o jednodniowym zamknięciu zabytku.

Premier Włoch Giorgia Meloni, cytowana przez agencję Reuters, wyraziła „głęboki smutek”. W wypowiedzi przytoczonej przez The US Sun szefowa rządu zaznaczyła, że śmierć 22-latka w miejscu pracy jest niedopuszczalna i zadeklarowała dalsze działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Jak informuje The US Sun, Prokuratura Rejonowa w Rzymie wszczęła już oficjalne śledztwo. Śledczy badają sprawę pod kątem ewentualnego nieumyślnego spowodowania śmierci w związku z naruszeniem przepisów BHP.

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Turyści wpuśczeni mimo tragedii. Kontrowersje wokół decyzji dyrekcji

Dyrekcja Parku Archeologicznego Koloseum wyjaśniła w oświadczeniu cytowanym przez The US Sun, że przed całkowitym zamknięciem bram konieczne było obsłużenie pierwszej fali zwiedzających. Wpuszczenie tysięcy nieświadomych incydentu turystów miało na celu uniknięcie niekontrolowanego zgromadzenia przed wejściem dużej liczby turystów. Zabytek zamknięto po sprawnym opuszczeniu terenu przez tę grupę.

Liczące 2000 lat Koloseum to najchętniej odwiedzana atrakcja turystyczna we Włoszech. Agencja Reuters przypomina, że to nie pierwszy tego typu przypadek w tej okolicy – w listopadzie ubiegłego roku niedaleko amfiteatru zginął rumuński robotnik, przysypany gruzami częściowo zawalonej średniowiecznej wieży.