Ciało mężczyzny zostało znalezione w sobotę 5 września na plaży w okolicy miejscowości Peschiera del Garda (prowincja Werona, region Wenecja Euganejska).

Reklama Reklama

Według lokalnych mediów, służby zostały zaalarmowane ok. godz. 10.30. Na miejsce skierowano policjantów, straż przybrzeżną i ratowników medycznych, którzy stwierdzili zgon.

Włochy. Nad jeziorem Garda odnaleziono ciało 38-letniego Polaka

Włoska policja potwierdziła, że mężczyzna, którego ciało odnaleziono, był 38-letnim turystą z Polski. Ciało znaleziono niedaleko kempingu Bergamini. Według portalu Verona Sera, właśnie na tym kempingu mógł biwakować turysta z Polski.

Według wstępnych informacji 38-latek utonął w jeziorze, ale okoliczności zdarzenia i przyczyna jego śmierci pozostają niejasne. Trwa dochodzenie, mające na celu odtworzenie dokładnego przebiegu zdarzeń – podał portal Brescia Today.

Garda to największe jezioro i zarazem największy zbiornik wody słodkiej we Włoszech. Akwen ma powierzchnię 370 km2, leży w połowie drogi między Wenecją a Mediolanem i jest otoczony szczytami Prealpi Gardesane, w tym masywu Monte Baldo. Jezioro leży w granicach trzech prowincji: Trydent, Werona i Brescia. Do 1918 r. północna część akwenu należała do Austro-Węgier.

Wokół jeziora Garda leży wiele miasteczek turystycznych i kurortów. W południowej części akwenu znajdują się liczne kempingi i parki rozrywki. Na jeziorze Garda znajduje się wiele wysepek, z których największa ma wymiary 1000 m na 60 m.