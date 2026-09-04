Strażacy zauważyli stary samochód 3 sierpnia przy pochylni przeznaczonej do wodowania łodzi – donosi niemiecki portal WDR. O znalezisku powiadomili policję. Według funkcjonariuszy policji wodnej z Duisburga pojazd może pochodzić z lat 70. lub 80. Wrak został wydobyty z rzeki 18 sierpnia. Wówczas w jego wnętrzu oraz w pobliżu znaleziono fragmenty kości, a na miejsce wezwano policję kryminalną i techników kryminalistyki.

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Sprawę badają specjaliści medycyny sądowej

Policja w Bonn przekazała, że dotychczas nie udało się powiązać samochodu z żadną prowadzoną sprawą dotyczącą osoby zaginionej. Z powodu silnej korozji i złego stanu samochodu trudno też ustalić jego historię. Śledczy nie znaleźli informacji, które pozwoliłyby wskazać ostatniego właściciela Fiata. Nie wiadomo również, jak długo kości znajdowały się w rzece. Według służb mogły leżeć tam nawet od kilkudziesięciu lat.

Na ten moment śledczy nie mają pewności, czy sprawa ma związek z przestępstwem. Fragmenty kości trafiły do zakładu medycyny sądowej w Kolonii. Badania mają pomóc ustalić, do kogo należały szczątki oraz w jakich okolicznościach znalazły się w Renie.

Co ciekawe, 12 sierpnia podczas pomiarów głębokości wody na 710 kilometrze Renu odkryto kolejny pojazd. Była to Toyota Yaris, która, jak się okazało, została skradziona w czerwcu 2014 r. – 12 lat temu.