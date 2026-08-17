W minionych 25 latach na trasie do lub z Medjugorie doszło do czterech wypadków polskich autokarów z pielgrzymami. Zginęło w nich 45 osób. Medjugorie od lat jest jednym z najchętniej wybieranych przez Polaków miejsc pielgrzymkowych; rocznie przybywa ich tam pół miliona. Medjugorie to niewielka wieś w Hercegowinie. W 1981 r. miało w niej dojść do objawień Matki Bożej, które trwają do dziś. 24 czerwca 1981 r. Maryja miała objawić się szóstce dzieci – Vicce Ivanković, Mirjanie Dragićević, Ivance Ivanković, Ivanowi Dragićević, Mariji Pavlović i Jakovowi Čolo – na wzgórzu Podbrdo we wsi Bijakovici.

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Z Polski do Medjugorie prowadzi kilka tras, w zależności od miejsca, skąd wyruszają pielgrzymi. Z Lubelszczyzny i Podkarpacia najczęściej wybierana jest trasa przez Słowację, Węgry i Chorwację. Najszybsza trasa z Warszawy prowadzi przez Czechy, Austrię, Słowenię i Chorwację.

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Najtragiczniejsze wypadki polskich autokarów na Węgrzech i w Chorwacji

Do najbardziej tragicznego wypadku na trasie do Medjugorie w Bośni i Hercegowinie doszło 1 lipca 2002 r. w miejscowości Balatonkerseztur na Węgrzech. W katastrofie polskiego autokaru zginęło wówczas 20 pielgrzymów, a 31 zostało rannych. Kilka miesięcy później, w listopadzie 2002 roku w miejscu katastrofy odsłonięto pomnik, upamiętniający ofiary.

Do kolejnego tragicznego w skutkach wypadku doszło w czerwcu 2007 roku również na Węgrzech. Wtedy wypadkowi uległ polski autokar wiozący pielgrzymów z ośrodka maryjnego w Medjugorje. Zginęła jedna osoba, a 28 zostało rannych.

Kolejne 12 pielgrzymów jadących do Medjugorie zginęło 6 sierpnia 2022 r. na autostradzie A4 na północ od stolicy Chorwacji Zagrzebia. W wypadku ranne zostały 32 osoby.

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Również 12 osób zginęło w ostatnim wypadku, do którego doszło w nocy z 15 na 16 sierpnia na węgierskiej autostradzie M3, w rejonie miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części kraju. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski, wracających z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. 12 osób zginęło, a 10 kolejnych, będących w bardzo ciężkim stanie, trafiło do szpitali na Węgrzech. Wszystkie ofiary śmiertelne to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. Pozostałych 37 pasażerów odniosło lekkie obrażenia. Większość podróżnych pochodziła z Podkarpacia.

Dlaczego dochodzi do wypadków w drodze do Medjugorje?

Rafał Jańczuk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych, zapytany przez PAP o serię wypadków na trasie do Medjugorie powiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dochodzi tam do wypadków. – Będziemy wraz z zespołem ekspertów próbowali przeanalizować to i znaleźć odpowiedź na to pytanie. Mam nadzieję, że dojdziemy do jakichś wniosków. To straszne nieszczęście – ocenił. Dodał, że jest to czarny dzień dla wszystkich przewoźników autokarowych.

Dyrektor Sekretariatu Medjugorskiego w Polsce pallotyn ks. Łukasz Górzyński przekazał, że od wielu lat Medjugorie pozostaje jednym z najchętniej wybieranych przez Polaków miejsc pielgrzymkowych. Zaznaczył, że rocznie przybywa tam od 2,5 do 3 mln pątników z całego świata, przy czym najliczniejszą grupą są Polacy, których co roku do Medjugorie pielgrzymuje około pół miliona.

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Zaznaczył, że ludzie przyjeżdżają do miejsca objawień z różnych powodów. Wiele osób podejmuje pielgrzymkę w konkretnej intencji, inni szukają bliskości Maryi i odnowienia wiary, a jeszcze inni przybywają z ciekawości lub z nadzieją, że zobaczą cud. – Większość pielgrzymów nie znajduje tu żadnych cudowności. A jednak bardzo wielu opowiada o wewnętrznej przemianie, o doświadczeniu głębokiego pokoju, o nawróceniu i głębokim spotkaniu z Matką Bożą – zaznaczył ks. Górzyński.

Podkreślił, że Medjugorie nazywane jest „największym konfesjonałem świata”. Codziennie przed konfesjonałami przy kościele św. Jakuba, w których księża spowiadają w wielu językach, ustawiają się ogromne kolejki. Jak wyjaśnił, wiele osób właśnie tam przystępuje do pierwszego od wielu lat sakramentu pokuty i pojednania.

Nocne przejazdy autokarów z pielgrzymami

Zapytany o wątpliwości części wierzących, dlaczego Bóg dopuszcza do sytuacji, kiedy wypadkowi ulega autokar przewożący ludzi pielgrzymujących do miejsca kultu, ks. Górzyński zaznaczył, że przyczyną wypadku nie była „wola Boża”.

– Jako ludzie mamy wolną wolę i sami dokonujemy wyborów. Nie wiemy, jaka była przyczyna tego konkretnego wypadku, jednak często w takich przypadkach powodem jest to, że kierowca zasypia za kierownicą. Dlatego stawiam pod dużym znakiem zapytania zasadność nocnych przejazdów, także do Medjugorje. Uważam, że to jest ryzykowne i myślę, że warto zapłacić więcej za pielgrzymkę, żeby lepiej zadbać o bezpieczeństwo – ocenił.

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Zdaniem duchownego byłoby niesprawiedliwe, gdyby Bóg roztaczał specjalny „parasol ochronny” nad ludźmi, którzy jadą na pielgrzymkę, jednocześnie nie zapewniając podobnej ochrony ludziom, którzy jadą do pracy lub wyjeżdżają na wakacje. – Bóg na wszystkich patrzy z miłością, czy ktoś jeździ na pielgrzymki, czy nie – wyjaśnił.

Stanowisko Kościoła ws. objawień

Ks. Łukasz Górzyński przypomniał, że Watykan nie wypowiedział się jeszcze na temat prawdziwości objawień w Medjugorie.

Natomiast 19 września 2024 r. Dykasteria Nauki Wiary wydała notę pt. „Królowa Pokoju”, w której udzieliła aprobaty dla kultu i doświadczenia duchowego związanego z Medjugorie. Dykasteria wskazała również na liczne dobre owoce duchowe, których doświadczają pielgrzymi. Ks. Górzyński wyjaśnił, że objawienia trwają i dopóki się nie zakończą, zapewne nie będzie ostatecznego rozstrzygnięcia w tej sprawie. Jednocześnie zaznaczył, że Dykasteria pozytywnie wypowiedziała się na temat prawdziwości pierwszych siedmiu dni objawień, natomiast pozostałe orędzia przekazane przez Maryję w tym miejscu są badane.