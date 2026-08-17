W poniedziałek w godzinach wieczornych odbędzie się pierwszy transport medyczny z poszkodowanymi w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do kraju powróci około 20 osób, których stan zdrowia pozwala na podróż. O szczegółach prowadzonych działań poinformował podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka.

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Powrót poszkodowanych z Węgier do Polski. Rząd przekazał szczegóły akcji

Na Węgry udał się specjalny rządowy samolot, na którego pokładzie znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia z wiceminister Katarzyną Kasperczyk, wiceminister spraw zagranicznych Henryk Zajączkowski, a także polscy medycy oraz służby konsularne. Ranni w wypadku przebywają obecnie w czterech węgierskich szpitalach.

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– Te wszystkie szpitale są teraz odwiedzane i zabezpieczane, zarówno ze strony konsularnej, jak i medycznej. Medycy będą kwalifikowali, kwalifikują teraz te osoby, które nadawałyby się do tego, żeby wracać już do Polski pierwszym transportem – powiedział Adam Szłapka.

Międzylądowanie w Rzeszowie i wsparcie dla rodzin

Samolot z pierwszą grupą poszkodowanych wyląduje na lotnisku w Rzeszowie-Jasionce. Rozwiązanie to ma umożliwić osobom wymagającym dalszego leczenia hospitalizację bliżej miejsca zamieszkania. Działania po lądowaniu w regionie koordynuje wojewoda podkarpacka, która odpowiada za organizację dalszej opieki medycznej, pomocy psychologicznej oraz wsparcia organizacyjnego dla rodzin poszkodowanych.

– Po to na miejsce polecieli od razu medycy z Polski, żeby właśnie też te bariery językowe pokonywać, żeby można było podejmować te decyzje wspólnie: kto może wrócić tym pierwszym transportem, który dzisiaj wróci, a kto ewentualnie będzie potrzebował jeszcze pomocy na miejscu – wyjaśnił rzecznik rządu.

Adam Szłapka podkreślił również postawę gospodarzy. – Tu trzeba bardzo mocno podkreślić, że ta współpraca i ta pomoc ze strony służb węgierskich naprawdę przebiegała wzorowo i tu naprawdę, no, ze strony, ze strony Węgier wszystko, wszystko przebiegało, można powiedzieć, modelowo – zaznaczył.

Transport dla pacjentów w stanie ciężkim

Decyzje o kwalifikacji poszczególnych pacjentów do transportu podejmują wspólnie lekarze polscy i węgierscy. Część polskich medyków pozostanie na miejscu, aby opiekować się pacjentami w stanie ciężkim, których ewakuacja nie jest w tej chwili możliwa.

Dla osób, które pozostaną w węgierskich placówkach dłużej, przygotowano alternatywne opcje powrotu. Do dyspozycji pozostaje wojskowy samolot CASA. Z kolei dla pacjentów wymagających stałego nadzoru aparatury medycznej Ministerstwo Zdrowia zabezpieczyło specjalistyczne samoloty ewakuacji medycznej.

Kolejne transporty będą organizowane sukcesywnie na podstawie bieżących rekomendacji lekarskich. Rząd zadeklarował pełne wsparcie transportowe i organizacyjne na wszystkich etapach powrotu poszkodowanych do kraju. Równolegle na Węgrzech, we współpracy ze służbami konsularnymi, prowadzone są procedury związane z identyfikacją osób poszkodowanych.

Szczegóły dotyczące stanu pacjentów

O konkretnych działaniach na miejscu poinformowała również Polska Agencja Prasowa. Jak przekazała rzeczniczka szpitala im. Ferenca Markhota w Egerze Erzsebet Szegedi, placówka ta rozpoczęła już organizację transportu powrotnego poszkodowanych. W tamtejszym szpitalu przebywa dziesięciu Polaków, z czego cztery osoby są w stanie ciężkim ze względu na złamania kręgosłupa oraz kości czaszki. Stan wszystkich pacjentów jest stabilny. Z kolei minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przekazała PAP, że polski zespół medyczny – złożony z ratowników, neurologa, ortopedy i anestezjologa – od rana weryfikuje stan pacjentów w czterech węgierskich placówkach. W gotowości do ewakuacji rannych pozostają dwa samoloty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a poszkodowani w pierwszej kolejności trafią do szpitali na Podkarpaciu.