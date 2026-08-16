W poniedziałek o godz. 12 pamięć ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zostanie uczczona minutą ciszy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W dniach 17–19 sierpnia flagi państwowe w urzędzie będą opuszczone do połowy masztu. Wojewoda zaapelowała do samorządów oraz organizatorów imprez o solidarność i stonowany charakter wydarzeń.

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Tragiczny wypadek autokaru na autostradzie M3 na Węgrzech

W niedzielę na autostradzie M3 doszło do wypadku autokaru z polskimi turystami, głównie z Podkarpacia oraz jedną osobą z województwa małopolskiego, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny. Do zdarzenia doszło ok. godz. 1. Autokarem podróżowało 59 polskich obywateli – 57 pasażerów i dwóch kierowców. Zginęło 12 osób, a 10 pasażerów jest w stanie ciężkim, w tym pięciu w stanie zagrożenia życia. Poszkodowani przebywają w szpitalach na Węgrzech.

Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul w wydanym w niedzielę oświadczeniu poinformowała, że do uczczenia pamięci ofiar wypadku minutą ciszy zostali zobowiązani również kierownicy jednostek rządowej administracji zespolonej w regionie, w miarę możliwości organizacyjnych. Natomiast w dniach 17–19 sierpnia flagi państwowe zostaną opuszczone do połowy masztu na głównym budynku podkarpackiego urzędu wojewódzkiego w Rzeszowie oraz w jego delegaturach.

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Kubas-Hul zwróciła się z apelem do samorządów województwa podkarpackiego o rozważenie podjęcia działań upamiętniających. Zasugerowała m.in. opuszczenie flag do połowy masztu, nadanie organizowanym uroczystościom charakteru odpowiedniego do powagi sytuacji oraz umożliwienie mieszkańcom wspólnego oddania hołdu.

Podobny apel skierowano do organizatorów wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych. Wojewoda poprosiła o rozważenie poprzedzenia planowanych imprez minutą ciszy.

„To szczególnie trudny czas dla rodzin i bliskich osób, które zginęły. Dlatego tak ważne jest, abyśmy jako wspólnota zatrzymali się na chwilę, oddali hołd ofiarom i okazali solidarność tym, którzy dziś przeżywają niewyobrażalny ból” – napisała wojewoda.

Kondolencje samorządowców i duchowieństwa dla rodzin poszkodowanych

Po wypadku wyrazy współczucia i deklaracje pomocy przekazali przedstawiciele m.in. samorządu i Kościoła. – Łączymy się w bólu z rodzinami wszystkich ofiar wypadku. Zapewniamy o modlitwie w intencji zmarłych i w intencji szybkiego powrotu do zdrowia dla tych, którzy zostali ranni – przekazali biskup rzeszowski Jan Wątroba oraz biskup Krzysztof Chudzio.

Słowa wsparcia dla rodzin zmarłych i poszkodowanych przekazał marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl wraz z zarządem województwa. Prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek poinformował, że wśród ofiar i rannych są mieszkańcy Rzeszowa oraz powiatu rzeszowskiego.

Wyrazy współczucia złożyli również wiceprezydent Rzeszowa Marcin Deręgowski, starosta rzeszowski Krzysztof Jarosz oraz burmistrz Głogowa Małopolskiego Tomasz Skoczylas, którzy wskazali, że tragedią zostali dotknięci m.in. mieszkańcy gminy Lubenia.

W regionie wiele imprez, przede wszystkim dożynkowych, zostało odwołanych lub zmienił się ich charakter.