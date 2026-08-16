Sklep MAGA w pobliżu Knoxville w stanie Tennessee w USA, w którym sprzedawano wyłącznie protrumpowskie gadżety, zamyka się z powodu braku klientów i wyprzedaje towary z 50-procentowym rabatem – przekazała amerykańska wersja portalu Independent.

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Rekordowa sprzedaż pamiątek po zamachu na Trumpa

Największe obroty sklep odnotował po próbie zamachu na Donalda Trumpa w lipcu 2024 r. Właściciel, William Hays, przyznał, że był to dla jego firmy „wielki moment”. „Ludzie czekali, żeby wejść do środka. Cały budynek był pełen. To było po prostu niewiarygodne” – wspominał, cytowany przez Independent.

Interesy szły doskonale, kiedy we wrześniu 2025 r. został zastrzelony konserwatywny podcaster Charlie Kirk, a nawet w początkach marca 2026 r., dzień po tym, gdy prezydent Trump rozpoczął wojnę z Iranem. Obecnie jednak tłoku już nie ma.

Zdaniem pracownika sklepu popularność Trumpa maleje, a wiele osób boryka się z problemami finansowymi w obliczu ceł nałożonych przez prezydenta i wysokich cen benzyny. „Ludzie naprawdę mówią, że nie są pewni, czy starczy im w tym miesiącu na zakupy żywności, na opłacenie rachunków” - zaznaczył.

Milionowe zyski z oficjalnych gadżetów prezydenta USA

Gadżety z wizerunkiem Trumpa są świetnym interesem dla prezydenta i jego zwolenników. Sprzedaje się je na wiecach, a jego własny sklep oferuje ich setki. Wcześniej informowano, że sklep ten przyniósł w 2024 r. 8 mln dolarów zysku – przypomniał portal.

Organizacja pozarządowa Ethics in Washington przekazała w kwietniu, że w ciągu pierwszych 14 miesięcy drugiej kadencji Trumpa, rozpoczętej w styczniu 2025 r., sklep oferował co najmniej 600 nowych produktów.

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„To bezprecedensowy poziom monetyzacji prezydentury, nawet jak na standardy pierwszej kadencji samego Trumpa” – przyznała wówczas organizacja w komunikacie.