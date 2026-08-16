„Słowowskazy”. Skojarzenia czasami potrafią ustrzec przed klątwą

Przekonać się o tym można w grze „Słowowskazy”. To najnowsze dzieło dwóch cenionych twórców gier planszowych, Rodrigo Rego i Danilo Valente, którzy wsławili się produkcją podróżniczą zatytułowaną „Kierunek: Europa”. Teraz zapraszają na równie oryginalną wyprawę – tym razem na Wyspę Skarbów.

W zabawie może uczestniczyć od dwóch do dziesięciu osób. Jedna z nich wciela się w przewodnika, który siedzi w obozie z mapą w ręku i przekazuje błądzącej po omacku drużynie wskazówki mające pomóc jej odnaleźć cenne błyskotki. Problem w tym, że na wyspie nie brakuje pułapek i miejsc przeklętych. Te pierwsze uszczuplają zapasy wody ekipy (na szczęście bukłak można napełnić w źródełkach), te drugie zaś… cóż, klątwy trzeba się pozbyć, by móc ukończyć grę. Pozwala na to amulet, do którego jednak trzeba najpierw dotrzeć. Zabawa polega na krążeniu po mapie zgodnie ze wskazówkami udzielanymi przez przewodnika. Mechanika owych podpowiedzi stanowi kwintesencję „Słowowskazów”. Otóż przewodnik stara się za pomocą jednego tylko słowa naprowadzić drużynę na odpowiednie pole. Słowo to powinno kojarzyć się z hasłami umieszczonymi już na planszy (zapisanymi na kafelkach dołączonym do gry pisakiem suchościeralnym), ale tylko tymi, które sąsiadują z wybranym przez przewodnika polem. Jeśli ekipa nie zrozumie sugestii, może władować się w pułapkę. Gra pomaga rozwinąć kreatywność, poprawia zasób słownictwa i uczy logicznego myślenia. W dodatku jest dynamiczna, emocjonująca i nieraz wywołuje salwy śmiechu. Do tego posiada tryb rywalizacji, w którym o sukces walczą dwie drużyny – każda ze swoim przewodnikiem!