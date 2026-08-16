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Przesłanie Antonio Musarry: nie wyspa jest ciekawa, a sama podróż do niej

Z książki Antoniego Musarry wyłania się przesłanie, że nie tyle wyspa jest ciekawa, ile sama podróż do niej. A ponieważ każdy ma swoją wyspę, to również drogi do niej są niepowtarzalne.

Publikacja: 16.08.2026 14:04

Antonio Musarra rozwija dawne mapy, wertuje manuskrypty i zaprasza czytelnika w jedną z najwspanials

Antonio Musarra rozwija dawne mapy, wertuje manuskrypty i zaprasza czytelnika w jedną z najwspanialszych podróży – między wersami i na marginesie mapy

Foto: steve estvanik/Shutterstock

Marcin Cielecki

Antonio Musarra, „Wyspa, której nie ma. Geografie wyobrażone pomiędzy Morzem Śródziemnym i Atlantykiem”, przeł. Joanna Ugniewska, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2026.

To zawsze musi być wyspa. Droga do niej wiedzie wspak: dociera się tutaj, podróżując tam. Niby przemierza się morze, ale bardziej podróżuje się przecież we mgle, w rozterkach kompasu. W samej istocie tkwiącego tu rebusu jest niespodzianka pojawiająca się nieoczekiwanie na pozornie znanym krajobrazie. Wyspa, która raz jest, a raz jej nie ma. Wielu ją widziało. Niektórzy stanęli nawet na jej brzegu. Nieliczni ją opuszczali, a gdy próbowali wrócić, nie potrafili już odnaleźć drogi powrotnej. Wszyscy o niej śnimy, dlatego wpatrujemy się w mapy, które prowadzą do nas, rozbitków dnia powszedniego.

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