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Jerzy Haszczyński: Nigdy nie zobaczę Mekki

Co zrobili oficerowie CIA, zanim ruszyli odbijać Święty Meczet?

Publikacja: 16.08.2026 07:00

Przywódcy trzech kluczowych państw sunnickich podpisali pakt w Mekce.

Przywódcy trzech kluczowych państw sunnickich podpisali pakt w Mekce.

Foto: Saudi Press Agency/Handout via REUTERS

Jerzy Haszczyński

Czy to małe muzułmańskie NATO? Czy to sojusz przeciwko agresywnemu Iranowi, a w razie potrzeby i Izraelowi? Czy to uniezależnianie się od Ameryki, która miała zapewnić bezpieczeństwo monarchiom Zatoki Perskiej, a się z tego w tym roku nie wywiązała? Różne pytania się cisną w związku z podpisaniem 7 sierpnia przez Arabię Saudyjską, Pakistan i Turcję paktu obronnego. Jego treść nie jest publicznie znana, ale wiadomo, że jest w nim coś na kształt natowskiego artykułu 5. Atak na jedno z tych trzech państw traktowany będzie jak atak na wszystkie. Przede wszystkim chodzi o to, żeby nie musiały odpowiadać. Żeby nikt nie śmiał przetestować militarnego sojuszu, w którym są: kraj bajecznie bogaty i gospodarczo ważny dla Zachodu (Arabia Saudyjska), kraj posiadający broń atomową (Pakistan) i kraj o silnej armii, obiecującym przemyśle zbrojeniowym i powiązany z Zachodem przez członkostwo w NATO (Turcja).

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