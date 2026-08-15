Rzecz nienowa, z finałem w 2023 r., choć niedawno wypłynęła za sprawą artykułu w „Komsomolskiej Prawdzie”. Temat podjęły rosyjskojęzyczne media oraz białoruska opozycyjna Nasza Niwa. I teraz niesie się historia Siemiona Jermolinskiego trochę jak tsunami, które dociera do brzegu jakiś czas po wstrząsach. Fala ma posmak metafory, której dawno nie używaliśmy – metafory rosyjskiej duszy.

Straszny wiek