Pisarz miał stać za serią zbrodni. Dekonspiracji bał się bardziej od śmierci
Nożownik, członek faszyzującej bandy, podejrzany o zabójstwa, poszukiwany przez Interpol, a jednocześnie syn arcymistrza szachowego i ceniony pisarz dark fantasy. Takie historie kończą się tylko w Mińsku.
Siemion Jermolinski ukończył technikum lotnicze, ale zamiast kariery inżynierskiej rozwijał swoje hobby. Zaczął handlować nożami bojowymi, trenował walkę nożem i szybko stał się w tej niszy rozpoznawalną postacią
Rzecz nienowa, z finałem w 2023 r., choć niedawno wypłynęła za sprawą artykułu w „Komsomolskiej Prawdzie”. Temat podjęły rosyjskojęzyczne media oraz białoruska opozycyjna Nasza Niwa. I teraz niesie się historia Siemiona Jermolinskiego trochę jak tsunami, które dociera do brzegu jakiś czas po wstrząsach. Fala ma posmak metafory, której dawno nie używaliśmy – metafory rosyjskiej duszy.
Straszny wiek
Pozostało jeszcze 97% artykułu
Zabookuj najlepsze treści na wakacje!
Skorzystaj z promocji wakacyjnej i zyskaj dodatkowe drukowane magazyny: Nauka i Historia.
Twoje rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i ze świata.