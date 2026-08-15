Rzeczpospolita

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Pisarz miał stać za serią zbrodni. Dekonspiracji bał się bardziej od śmierci

Nożownik, członek faszyzującej bandy, podejrzany o zabójstwa, poszukiwany przez Interpol, a jednocześnie syn arcymistrza szachowego i ceniony pisarz dark fantasy. Takie historie kończą się tylko w Mińsku.

Publikacja: 15.08.2026 17:03

Siemion Jermolinski ukończył technikum lotnicze, ale zamiast kariery inżynierskiej rozwijał swoje ho

Siemion Jermolinski ukończył technikum lotnicze, ale zamiast kariery inżynierskiej rozwijał swoje hobby. Zaczął handlować nożami bojowymi, trenował walkę nożem i szybko stał się w tej niszy rozpoznawalną postacią

Foto: Semen Ermolinsky/VK

Marta Panas-Goworska, Andrzej Goworski

Rzecz nienowa, z finałem w 2023 r., choć niedawno wypłynęła za sprawą artykułu w „Komsomolskiej Prawdzie”. Temat podjęły rosyjskojęzyczne media oraz białoruska opozycyjna Nasza Niwa. I teraz niesie się historia Siemiona Jermolinskiego trochę jak tsunami, które dociera do brzegu jakiś czas po wstrząsach. Fala ma posmak metafory, której dawno nie używaliśmy – metafory rosyjskiej duszy.

Straszny wiek

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