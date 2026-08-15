Trwają obchody Święta Wojska Polskiego, które w tym roku odbywają się pod hasłem „Polska SAFE - bezpieczna Polska”.
„Siły Zbrojne Ukrainy składają gratulacje Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, całemu narodowi polskiemu oraz Polsce z okazji Święta Wojska Polskiego. (...) Tego dnia Polska upamiętnia zwycięstwo w bitwie warszawskiej z 1920 r., kiedy to Wojsko Polskie wraz z oddziałami Armii UPR (Ukraińskiej Republiki Ludowej) powstrzymało bolszewicką inwazję i obroniło wolność. Trwająca od ponad stu lat wspólna walka z imperializmem moskiewskim trwa dziś na froncie ukraińskim” – napisał Sztab Generalny w komunikatorze Telegram.
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Sztab Generalny wyraził wdzięczność Wojsku Polskiemu oraz Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnie, systematyczne wsparcie wojskowe od 2014 r., a zwłaszcza po 24 lutego 2022 r., gdy rozpoczęła się pełnowymiarowa rosyjska inwazja na Ukrainę.
„Dziękujemy za polskie przywództwo w ramach formatu Ramstein, LITPOLUKRBRIG, misji EUMAM Ukraine, inicjatywy NSATU oraz Wspólnego Centrum NATO–Ukraina JATEC, a także za funkcjonowanie operacji LEGIO, szkolenie ukraińskich jednostek i wsparcie logistyczne” – zaznaczono w komunikacie.
Według Sił Zbrojnych Ukrainy taka współpraca przybliża ukraińską armię do osiągnięcia pełnej kompatybilności z wojskami państw NATO i UE.
„Dziękujemy narodowi polskiemu za udzielenie schronienia ukraińskim rodzinom i oddajemy hołd pamięci obywateli Ukrainy pochodzenia polskiego oraz polskich ochotników, którzy polegli w walce o wolność. Chwała Polsce! Chwała Ukrainie! Razem – do zwycięstwa” – przekazał Sztab Generalny.
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15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Sukces polskiego wojska zadecydował wówczas o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymał marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Bitwa Warszawska pozostaje jednym z najważniejszych elementów polskiej pamięci historycznej.
W 1923 r. dzień 15 sierpnia został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego. Po 1947 r. święto obchodzono w maju, a później 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w walkach dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Od 1992 r. Świętem Wojska Polskiego ponownie stał się 15 sierpnia.
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