Pałac Kultury i Nauki w Warszawie jak żaden inny budynek budzi skrajne emocje. Jednak niezależnie od tego, czy niekochany, czy obdarzany sentymentem, wrósł na dobre w panoramę miasta. W czasach PRL stalinowski dar chroniła władza, a odkąd w 2007 r. wpisano go do rejestru zabytków, zyskał (czy nam się to podoba, czy nie) status nienaruszalnego dziedzictwa.

Nowy dokument ARTE.tv „Pałac Kultury. Niekochany symbol miasta” powstał na 71. urodziny PKiN. Autorka, niemiecka dziennikarka Jessika Szczakiel przedstawia jego fenomen z nieoczywistej perspektywy, ale też przywołuje liczne fakty.