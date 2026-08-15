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Bogusław Chrabota: Polski żołnierz ma dziś czym i czego bronić. Długo tak nie było

Polski żołnierz, zwłaszcza podczas ostatniej wojny światowej, był żołnierzem wyzutym z ojczyzny. Dziś ma czym i czego bronić.

Publikacja: 15.08.2026 07:04

Bogusław Chrabota: Polski żołnierz ma dziś czym i czego bronić. Długo tak nie było

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Bogusław Chrabota

W polskim wojsku mierzymy się nie tylko z martyrologią. Gdyby to była sama martyrologia, problem byłby niewielki. W każdym kraju o choć minimalnej tradycji militarnej jest ona w centrum historii. To w jakimś sensie nasze obciążenie gatunkowe, że przegranych cenimy na równi, a nawet bardziej od zwycięzców. Powaga, dramatyzm śmierci lubi wygrywać z sytym poczuciem wygranej. Przykłady? By oszczędzić sobie wracania do średniowiecza czy antyku, wspomnę o roli Alamo w mitologii amerykańskiej, świątyni Yasukuni w japońskim Tokio czy o naszych powstańcach warszawskich.

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