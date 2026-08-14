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Irena Lasota: Po tym tekście niektórzy zapiszą mnie do „ludu smoleńskiego”

„Prezydencki samolot” – to ciągle brzmi strasznie po polsku.

Publikacja: 14.08.2026 15:09

„Zamach nad Lockerbie”

„Zamach nad Lockerbie”

Foto: mat.pras./Netflix

Irena Lasota

Po chwilowym entuzjazmie wokół „Odysei”, wróciliśmy w USA do normy. Kolejny już „Spiderman” wywołał jeszcze większy entuzjazm publiczności. Naraziłam się kilku osobom, mówiąc, że „Odyseja” wydała mi się śmieszna. Jedni mówili, że wszyscy wywodzimy się z Homera, a ja twierdziłam, że ta interpretacja Homera wywodzi się z Supermanów, Ludzi-Pająków i im podobnych. Dobrze w każdym razie, że ludzie przypomnieli sobie, że był taki Homer i że z niego wywodzą się takie określenia, jak Sowa Ateny (to ta zwana Minerwą, która od Hegla poleciała do Marksa), wierność Penelopy czy koń trojański.

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