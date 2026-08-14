Trwa ewakuacja czterech tysięcy osób z biurowców i bloków mieszkalnych przy ulicach Grzybowskiej i Żelaznej – przekazało Radio ZET. Na miejsce natychmiast wezwano patrol saperów po tym, jak operator koparki natrafił pod ziemią na cztery niewybuchy, pochodzące najprawdopodobniej z czasów II Wojny Światowej. Ze względów bezpieczeństwa służby podjęły decyzję o natychmiastowym wyprowadzeniu ludzi z okolicznych budynków mieszkalnych i biurowych. Trwa akcja zabezpieczania terenu.





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Niewybuchy w Warszawie. Na miejscu pracują strażacy

Zastęp straży pożarnej zabezpiecza prace saperskie na ulicy Grzybowskiej. Zespół prasowy policji w Warszawie potwierdził, że na miejscu został znaleziony niewybuch. Trwa ewakuacja mieszkańców pobliskich budynków. Skrzyżowanie ulicy Grzybowskiej i Żelaznej jest wyłączone z ruchu na czas prac.

- W czwartek po godz. 15 w rejonie ul. Grzybowskiej 50 w trakcie prac ziemnych operator koparki wykopał pochodzący prawdopodobnie z okresu II wojny światowej niewybuch - poinformował zespół prasowy Komendy Stołecznej Policji.

Zespół prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie poinformował PAP, że w pobliżu skrzyżowania ulicy Grzybowskiej i Żelaznej od piątkowego poranka trwają prace saperskie. Na miejscu znajduje się jeden zastęp straży pożarnej zabezpieczający saperów.

Jak podał zespół prasowy warszawskiej policji, skrzyżowanie ulic zostało wyłączone z ruchu na czas trwania prac. Ze względu na bezpieczeństwo osób postronnych podjęto decyzję o ewakuacji mieszkańców sąsiednich budynków.